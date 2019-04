Grand angle : Un geste attendu

Fine koum ya arabe ? (arabes où êtes-vous ?). Cette interrogation a été maintes fois adressée aux dirigeants arabes par des palestiniens qui leur reprochaient leur passivité et absence de gestes forts face aux agressions répétées des israéliens. A telle enseigne que le peuple palestinien s’est mis dans la tête que si sa lutte n’a pas abouti, la responsabilité en incombait, pour une grande partie, aux dirigeants arabes qui n’ont qu’à de rares occasions fait preuve de cette solidarité agissante et de ce soutien inconditionnel auquel il est en droit d’attendre. Pourtant, la question palestinienne est considérée comme une question centrale pour le monde arabe. Réunis à Tunis, fin mars, pour leur 30e sommet, ses dirigeants ont souligné ainsi sa place centrale dans l’action commune et mis l'accent sur «la poursuite de toute forme de soutien politique, moral et matériel au peuple palestinien et à ses dirigeants légitimes». Une belle attention qui se devait néanmoins de faire l’objet d’un suivi par l’annonce de mesures concrètes, d’autant qu’Israël, assuré du soutien indéfectible de l’administration Trump et de l’impunité qu’elle lui confère, n’éprouve aucune gène et n’a aucune retenue dès lors qu’il s’agisse de sévir contre le peuple palestinien et l’Autorité qui le représente. La pression politique et financière constante est une de ces formes de représailles exercée à leur encontre. Aussi et pour que l’Autorité palestinienne puisse compenser les mesures de rétorsion financières appliquées, la Ligue arabe s'est engagée, à l’issue d’une session extraordinaire de son Conseil, tenue au Caire, à verser 100 millions de dollars par mois à l'Autorité palestinienne. D’aucuns parmi les palestiniens seraient en droit de penser que cette somme est dérisoire au regard des capacités financières dont disposent certains pays arabes. Mais le plus important est que le versement de cette somme se fasse comme promis. En effet, il ne faudrait pas que cela soit une simple annonce qui ne sera suivie d’aucun effet. Les palestiniens ont besoin de cet argent. Tout comme ils ont besoin d’un soutien politique inébranlable. Mahmoud Abbas a, une nouvelle fois, réitéré son rejet d'un futur plan de paix de l'administration américaine, car persuadé qu’il «ne parviendra pas à atteindre une paix durable et complète au Moyen-Orient».

A charge donc pour les arabes d’imposer un plan d’action qui réponde aux aspirations des palestiniens. Car si le nerf de la guerre est l’argent, il n’en demeure pas moins vrai que l’accompagnement politique de la lutte des palestiniens est tout aussi important en vue de changer les rapports de force actuels. Ce geste est tout aussi attendu que celui qui vient d’être annoncé au Caire.

Nadia K.