Dans la lucarne : Un fait banal ?

La présence de personnalités algériennes dans les grandes instances internationales n’échappe à personne. On l’avait déjà informé. Il n’est jamais fortuit de le rappeler du fait qu’un pays ne peut être soutenu que par ses compatriotes. C’est indéniable et nul ne peut le cacher sous le boisseau. C’est vrai que nous avions eu dans un passé récent un représentant algérien au sein du Comité Exécutif de la CAF. Ce qui constituait une très bonne chose et même une grande fierté pour l’Algérie. C’est vrai que depuis le mois de mars 2017, tout a changé au niveau aussi bien la FAF que la CAF. Cette dernière a vu le départ d’Issa Hayatou et l’arrivée à la tête de la CAF du Malgache, Ahmad Ahmad. On avait fait circuler qu’il était l’« ami » de l’Algérie avec Raouraoua. Ce n’est plus le cas et ce depuis l’ère Zetchi dont l’élection, le 20 mars 2017, a été quelque peu contestée. Le « Hiraq » y est pour quelque chose. D’ailleurs, la prochaine AG de la FAF, en début mai, ne passera certainement pas comme une «lettre à la poste» ; c’est le moins que l’on puisse dire. Ceci dit, la scène du football algérien est secoué par l’ affaire Bahloul-Raouraoua. Ce dernier aurait refusé de lui serrer, lui, un membre du Bureau fédéral. Pourtant, il l’avait fait lors des travaux de l’Assemblée générale des associations arabes de football à Dubai (Emirats arabes unis) . Dans les faits, il s’agit d’un fait quasi-insignifiant entre deux personnes qui étaient, il y a peu, des amis. Car, il ne faut pas oublier que Bahloul était président de la Ligue de wilaya d’El Tarf sous la présidence de Raouraoua. Les deux hommes depuis la non-élection de Raouraoua à la présidence de la FAF, ne se parlaient plus. Toutefois, il faudra aussi dire que la FAF a le droit d’être «offusquée» par ce geste surtout dans un pays étranger, en-sus devant les membres de l’UNAF. Aujourd’hui, l’instance gérant le football algérien demande, dans un communiqué publié sur son site, des excuses surtout que Bahloul Amar représente la FAF dans un conclave officiel.

Il est clair que cette «querelle de clocher» ne doit pas nous détourner des vrais problèmes qui touchent le football algérien, les attaques directes de certains acteurs de notre football concernant la «corruption» flagrante et les combines qui faussent les résultats de nos compétitions footballistiques. C’est vrai qu’il y a beaucoup à dire, mais il faut s’en tenir à tout ce qui fait avancer notre football.

«Un incident a émaillé les travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’Union des associations arabes de football (UAFA), le 17 avril dernier à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, quand le vice-président de cette instance, l’Algérien, Mohamed Raouraoua, a refusé de serrer la main que lui a poliment tendue Mr Amar Bahloul, représentant de la FAF.

Un comportement inélégant et pitoyable qui déshonore le poste de responsabilité de vice-président qu’exerce cette personne au sein de l’UAFA. Connu pour sa sagesse et son sang-froid, Mr Amar Bahloul n’a pas voulu répliquer à cette provocation pour ne pas ternir l’image de l’Algérie aux yeux des pays étrangers et en présence des personnalités sportives du monde arabe. La Fédération algérienne de football, en solidarité avec son membre du Bureau fédéral, dénonce cet acte scandaleux et dégradant.

Par sa qualité d’association membre, la FAF exige de l’UAFA que «son vice-président présente des excuses et souhaite qu’à l’avenir ses représentants, et dans le cadre de leurs missions au sein de cette instance, aient droit à plus d’égard et de considération». L’urgence pour notre « jeu à onze », est l’organisation de l’AGO de la FAF, mais aussi la bonne préparation de notre équipe nationale qui nourrit de sérieuses ambitions pour cette 32es CAN-2019 qu’abritera l’Egypte, du 21 juin au 19 juillet. La principale mission de nos responsables sportifs, c’est d’être un «bloc uni» derrière Belmadi et l’équipe nationale. Le reste compte pour des prunes !

Hamid Gharbi