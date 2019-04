JSK (4) - MCO (2) : Facilement !

La JS Kabylie a fait le boulot samedi dernier à l’occasion de la réception du MCO (4-2). Une victoire qui permet à la JSK de réduire l’écart la séparant du leader usmiste à trois points. La course pour le titre est plus que jamais relancée.

Incontestablement, c’est le plus gros score jamais enregistré par la JSK depuis le début de la saison. Les Canaris ont littéralement dominé leur adversaire du jour, le MCO, qu’ils ont battu sur le score de quatre buts à un. C’est la première fois depuis le début de la saison que l’attaque kabyle, souvent ou longtemps pointée du doigt, fasse preuve d’autant de réalisme.

Pourtant, Franck Dumas a surpris tout le monde en effectuant plusieurs changements à son onze de départ, mais cela n’a pas influé sur le rendement de l’équipe, comme l’a signalé d’ailleurs l’entraîneur du MCO, Jean-Michel Cavalli, qui a reconnu à la fin du match que « la JSK nous a dominés avec l’art et la manière. Ils ne nous ont laissés aucune chance», a reconnu le technicien français.

Il faut dire que la JSK a rendu une copie assez intéressante après avoir multiplié les contre-performances lors de la phase retour. La montée au créneau de la direction et la décision de revoir les objectifs à la hausse semble avoir provoqué le déclic tant espéré, en témoigne la grinta dont ont fait preuve les joueurs, une qualité qui leur a souvent fait défaut lors des matches précédents.

En tous les cas, les trois points empochés ce avant-hier valent leur pesant d’or en ce sens où elles réduisent l’écart avec le leader l’USMA, qui est revenu avec le point du match nul, à trois points seulement ; ce qui relance de plus belle la course pour le titre.

Le président Chérif Mellal a déclaré clairement en conférence de presse que «le titre est désormais notre objectif principal. Nous allons mettre tous les moyens de notre côté pour réaliser cet objectif», a-t-il dit. En tous les cas, champions ou pas, les Canaris auront de toute façon réussi l’exploit de passer d’une équipe qui lutte durant près de dix saisons d’affilée pour le maintien à une équipe qui joue le titre.

Amar B.