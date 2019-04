Ligue 1 (26e journée) : Le leader perd encore du terrain

À l’exception du leader, tenu en échec à Sétif, et du CABBA, auteur d’un précieux nul face au MCA à Alger, la 26e journée de Ligue 1 à été favorable aux locaux. Par ailleurs, malgré le point arraché face à l’Entente, l’USM Alger perd encore du terrain devant ses poursuivants immédiats, à savoir la JSK et le PAC, victorieux à domicile.

L’écart est désormais de trois points seulement avec la formation kabyle, en attendant le match retard du PACn qui pourrait revenir à un point. Dans le bas du tableau, la lutte se poursuit de plus belle pour le maintien.

Alors que les coéquipiers Benkhemassa ont pris l’avantage, juste avant la pause, par l’intermédiaire de l’international libyen Ellafi (43’), les protégés de Neghiz auteur d’une époustouflante seconde période, sont parvenus à revenir au score. L’ESS, pas dans ses meilleurs jours, a égalisé grâce à une réalisation signée Redouani (74’). De son coté, le dauphin à atomisé son hôte du jour, par le score de (4 à 2). En effet la JSK n’a fait qu’une bouchée du MCO (3’). Le joueur du Burundi Fiston annonce la couleur en ouvrant la marque (12’), Mansouri remet les pendules à l’heure sur penalty. Cette égalisation n’a cependant pas eu d’impact sur la détermination des locaux. 43’, Cheti redonne l’avantage aux Canaris, avant que Hamroune n’offre aux siens une bonne marge de sécurité, avant de regagner le vestiaire. À la 57’, Fiston signe son doublée du jour et scelle par la même le sort de la partie. Les Hamraouas, qui battent de l’aile depuis un moment déjà, flirtent désormais avec la zone de relégation. Le but de Nadji (81’, SP) ne changera pas la donne. À Bologhine, le Paradou Athlétic Club a logiquement pris le dessus sur une formation de la JSS, méconnaissable. 44’, le meilleur buteur du championnat, Naidji, ouvre la marque et signe sa 18e réalisation. Dans le dernier quart d’heure de cette confrontation dominée par les locaux, Bouzok confirme le succès du PAC. Pour sa part, le Mouloudia d’Alger, avec un match en moins, à raté une belle opportunité de coller au podium. Les poulains du coach Mekhazni ont été forcés au partage des points par la très accrocheuse formation du Chabab Ahly de Bordj-Bou-Arreridj (0-0). Dans la course au maintien, l’USM Bel Abbes, lanterne rouge, continue d’espérer. Les joueurs de Slimani ont disposé, non sans grande difficulté d’un concurrent direct, en l’occurrence le DRB Tadjenanet. L’unique réalisation de cette rencontre très disputée est l’œuvre du chevronné Seguer (19’). Par ailleurs, le choc ASAM-MOB est revenu aux locaux. Menés au score, suite au but de Bessan (63’), les poulains du coach Ait Djoudi ont réussi à renverser la vapeur dans le dernier quart d’heure de jeu, grâce au doublée de Tiaiba (76’ et 90+3’). À Médéa, l’Olympique s’est imposé par la plus petite des marge face au CS Constantine ; une petite, mais importante victoire qui permet aux coéquipiers du capitaine Addadi de dépasser les Crabes de Bejaia. L’OM occupe actuellement la position de premier relégable. Enfin, le derby algérois opposant le CRB au NAHD a été dominé par le Chabab. Les poulains de l’entraîneur, Amrani, sur une bonne dynamique, se sont imposés par le score net et sans bavure de (2 à 0). Nessakh (18’) et Bechou (86’) sont les auteurs des buts Belouizdadis. Ainsi, le CRB s’éloigne de la zone de turbulance.

Rédha M.