Ils seront opérationnels avant Ramadhan : 15 marchés de proximité pour la capitale

À l’approche du mois béni de Ramadhan, les préparatifs vont bon train pour accueillir comme il se doit cette période exceptionnelle de l’année pour les Algériens.

Outre les mesures prises par la direction de l’agriculture de la wilaya d’Alger, en vue de permettre aux citoyens de disposer de tous les produits alimentaires nécessaires, la wilaya prévoit durant les prochains jours d’inaugurer pas moins de 15 marchés de fruits et légumes de proximité, particulièrement au niveau des cités nouvellement réalisées, afin de faciliter aux citoyens l’acquisition des produits de large consommation au niveau des pôles urbains. C’est ce qu’a déclaré le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Alger, Noui Bouaziz, en marge de la réunion du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, avec les cadres des instituts techniques et scientifiques relevant du secteur, qui s’est tenue, hier, au siège de ce département.

Ces marchés de proximités sont destinés aux jeunes qui, selon le wali d’Alger, auront la priorité et bénéficieront des commerces, particulièrement ceux qui ont des étals dans les marchés anarchiques.

Évoquant la fermeture, depuis quelques mois, de l’abattoir d’Hussein-Dey (Ruisseau), M. Bouaziz a assuré que cette mesure ne causera «aucune perturbation» dans l’opération d’approvisionnement, en viande rouge, des différentes boucheries de la capitale, les abattoirs en exercice étant en mesure d’assurer les quantités produites par l’abattoir de Ruisseau. Il a fait état, dans le même cadre, de plusieurs mesures initiées au niveau des abattoirs d’Alger à l’effet d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement en cette matière, fortement demandée pendant le mois béni, citant, à cet égard, la mise en place d’un système de permanence au niveau des unités d’abattage (jour et nuit). Un système qui sera employé au niveau de l’abattoir d’El-Harrach, soulignant que tous les abattoirs opérationnels verront leurs capacités doubler. Selon lui, l’abattoir des Eucalyptus, qui fonctionnent avec une capacité de production de 500 têtes de bétails (100 bovins et 400 ovins) par jour, avec celui de Zéralda fonctionnent continuellement pour satisfaire la demande quotidienne. Il dit aussi que les services de la wilaya sont phase de préparer l’abattoir de la commune de Rouiba afin d’augmenter d’une façon significative la capacité de production quotidienne en matière de viande rouge pour satisfaire les besoins de la demande durant le mois de Ramadhan.

Pour ce qui est de la viande blanche, la wilaya dispose de plus de 56 abattoirs opérationnels d’une capacité de production de 300 tonnes/jour. Il ajoute que la capacité globale de tous les abattoirs de la wilaya et ceux des wilayas limitrophes est de 75.000 quintaux par jour. Des équipes de vétérinaires sont affectées à l’occasion dans les abattoirs pour le contrôle de qualité. Dans ce contexte, rappelons que le ministère de l’Agriculture a annoncé la mise en place d’un programme d’approvisionnement du marché en viande rouge de production nationale et d’importation qui devra répondre «largement» à la demande du mois de Ramadhan prochain.

Lors de la réunion avec les cadres des instituts techniques et scientifiques relevant du secteur, consacrée au rôle de cet encadrement dans l’accompagnement des producteurs, le ministre a appelé à mobiliser tous les moyens, notamment financiers, permettant à ces producteurs de savoir et d’élargir leurs champs d’action à d’autres domaines, tels que le conseil, la valorisation et la prestation, et d’améliorer leurs capacités d’encadrement. Il a évoqué également la nécessité de mobiliser et de capitaliser le savoir technique et scientifique existant dans les instituts et les écoles autour du monde socioprofessionnel dans toutes les filières, en valorisant le travail qui a été fait par les laboratoires sur les thématiques et les problématiques qui sont posées sur le terrain par rapport aux systèmes de production, d’irrigation et de valorisation des ressources naturelles et humaines.

Le ministre a estimé que son secteur est appelé à relever les défis de la sécurité alimentaire en mobilisant toutes les structures techniques et scientifiques du pays d’une manière optimale.

Mohamed Mendaci