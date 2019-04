Attaques terroristes au Sri Lanka : L’Algérie condamne « avec force »

L'Algérie a condamné «avec force» les attaques terroristes meurtrières qui ont ciblé hier des fidèles dans des églises ainsi que des citoyens et des touristes étrangers dans de nombreux hôtels du Sri Lanka, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «Nous condamnons avec force les attaques terroristes meurtrières qui ont ciblé, ce dimanche de Pâques, des fidèles dans des églises ainsi que des citoyens et des touristes étrangers dans de nombreux hôtels du Sri Lanka», a indiqué Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. Il a ajouté que cette «violence terroriste, qu’aucune cause ne peut justifier, transgresse toutes les valeurs humaines et religieuses et interpelle la communauté internationale sur la nécessité impérieuse d’œuvrer davantage à fédérer les efforts pour dégager une démarche efficiente de lutte contre tous les extrémismes qui alimentent la violence et le terrorisme». «Nous exprimons notre sympathie avec les familles de toutes les victimes ainsi qu’avec le peuple et le gouvernement sri-lankais», a-t-il relevé.

Au moins 207 personnes ont péri dans une série d'explosions qui ont frappé hier des églises et des hôtels du Sri Lanka, selon un bilan communiqué par la police sri-lankaise qui a fait état aussi de 450 blessés.