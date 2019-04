Saison estivale et hadj : Faciliter la mobilité des voyageurs

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a instruit hier les responsables chargés de la gestion des aéroports et ports algériens de faciliter et d'alléger les procédures d'entrée et de sortie des voyageurs en prévision de la saison estivale et celles liées à la mobilité des hadjis vers les Lieux saints. Ces instructions ont été données lors d'une réunion de coordination présidée par le ministre et consacrée à l'examen des différentes mesures prises pour mieux préparer la saison estivale 2019 et faciliter la mobilité de nos hadjis vers les Lieux saints, indique un communiqué du ministère. Ont pris part à cette réunion des cadres de l'Administration centrale, des directeurs généraux de l'Entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba, ainsi que du directeur général de la compagnie Air Algérie, le PDG de la compagnie aérienne Tassili Airlines et l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. D'autres instructions ont été également données par le ministre en vue d'améliorer la qualité de l'accueil réservé aux hôtes de l'Algérie, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports a mis l'accent sur l'importance de la maintenance périodique des différentes structures aéroportuaires et portuaires ainsi que de l'hygiène à l'intérieur de ces structures.