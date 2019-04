Mandat de dépôt contre Saïd Bey et mandat d'arrêt contre Habib Chentouf

Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre de l'ancien commandant de la 2e Région militaire (2e RM), Bey Saïd et un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien commandant de la 1re RM, Chentouf Habib, pour «dissipation et recel d'armes et de munitions de guerre et infraction aux consignes de l'armée», a indiqué hier la Cour d'appel militaire de Blida dans un communiqué.