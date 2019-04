Affaire du sénateur Boudjouher Malik : Reportée pour la semaine prochaine

Le tribunal de Tipasa a prononcé hier, lors d'une audience publique présidée par la juge Radia Benghezal, le report pour la 2e fois, du jugement de l'affaire de Boudjouher Malik — membre du Conseil de la nation accusé de corruption, en compagnie de deux autres prévenus — à la semaine prochaine. Ce report a été prononcé suite au refus de plaidoyer, signifié par maître Si Damou, avocat de l’accusé, en avançant son soutien au mot d’ordre de grève de l’Ordre des avocats, au moment où ses confrères Zahi Said et Mokrane Aït Larbi (avocats du sénateur Boudjouher) ont plaidé pour la mise en liberté provisoire de leur mandant en avançant le «non-respect des procédures de levée d’immunité». Un fait à l’origine d’une grande tension constatée à cette audience, marquée par une présence remarquée de citoyens et de membres des familles des accusés dans cette affaire. Le tribunal a également prononcé, pour la 2e fois consécutive, le rejet de la demande de liberté provisoire au profit de l’accusé principal dans cette affaire (sénateur Boudjouher), au moment où des voix de citoyens et de membres de familles des victimes se sont élevées dans la salle d’audience pour demander aux avocats d’«effectuer leurs plaidoiries, en vue d’un jugement équitable de cette affaire», dont les accusés se trouvent en détention provisoire depuis août dernier, a-t-on constaté sur place.