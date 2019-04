Douanes : Installation de Mohammed Ouaret dans ses fonctions de DG

M. Mohammed Ouaret a été installé, hier à Alger, dans ses fonctions de directeur général (DG) des Douanes en remplacement de M. Farouk Bahamid, qui a occupé ce poste depuis novembre 2017. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a affirmé que la nomination de M. Ouaret «s'inscrit dans le cadre du processus normal de fonctionnement de l'administration publique» et constitue «une procédure ordinaire de passation de pouvoirs entre cadres supérieurs, membres du corps des Douanes algériennes». Le ministre s'est dit «confiant que le nouveau directeur général trouvera, grâce au soutien de tous, les meilleures conditions réunies pour poursuivre les nobles missions de la Douane, notamment la mise en œuvre de son plan de modernisation», qui a enregistré, a-t-il dit, «un avancement notable». Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de souligner «le soutien de la nation algérienne» à toutes les actions menées par les Douanes algériennes «pour garantir la sécurité de l'économie nationale», appelant les cadres et agents de ce corps à «s'engager pleinement dans la poursuite des efforts pour protéger les intérêts suprêmes du pays». Pour sa part, M. Ouaret a tenu à «adresser ses remerciements et exprimé toute sa gratitude aux autorités publiques pour la confiance placée en sa personne, en le désignant à la tête de ce secteur sensible en cette conjoncture particulièrement». A ce propos, il a déclaré, «je m'engage à œuvrer inlassablement et à mettre à profit toute ma compétence et mon expérience au service du développement des Douanes et à assumer dignement mes responsabilités en vue de parvenir aux plus hauts niveaux de gestions et maintenir le rythme de performance» M. Ouaret a appelé, en outre, les cadres et agents des Douanes à «poursuivre leur travail avec sérieux et abnégation et à consentir davantage d'efforts dans le cadre du strict respect des lois de la République, en vue de préserver l'économie nationale, notamment dans le contexte actuel». Prenant la parole, M. Bahamid s'est félicité de «la nomination, pour la troisième fois consécutives, d'un membre des Douanes à la tête de cette institution qui doit encore relever beaucoup de défis».

Agé de 48 ans et diplômé de l'Institut d'économie douanière et fiscale algéro-tunisien de Koléa (w. Tipasa), M. Ouaret occupait auparavant le poste de sous-directeur des facilitations douanières auprès de la Direction générale des douanes (DGD), avec le grade de contrôleur général.