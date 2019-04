Les rencontres s’inscrivant dans la démarche de concertation : M. Bensalah reçoit Larbi Ould Khelifa et Filali Ghouini

Le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier au siège de la présidence de la République, l’ancien président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, dans le cadre des rencontres s’inscrivant dans «la démarche de concertation initiée par le chef de l’Etat pour le traitement de la situation politique du pays». Auparavant, M. Bensalah a reçu le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini.

M. Ghouini a précisé que «cette rencontre a porté sur la nécessité d’adopter le dialogue et la concertation pour le traitement des questions nationales, en faisant prévaloir les intérêts suprêmes du peuple et du pays», indique un communiqué du mouvement.

Dans ce cadre, le mouvement a proposé à tous les acteurs du pays d’engager «un dialogue d’urgence avec une large participation des représentants du Hirak populaire», pour mettre en place «une plate-forme de consensus» entre les Algériens «en conciliant exigences de la Constitution et solutions politiques consensuelles garantissant l’organisation, dans les délais impartis, de la prochaine échéance présidentielle avec une large participation».

A cet effet, le mouvement a proposé l’élargissement des concertations à tous les dossiers, de façon à assurer toutes les conditions de régularité et de transparence de la prochaine présidentielle qui désignera un nouveau président jouissant d’une forte légitimité, à même de concrétiser les aspirations du peuple algérien à l’instauration d’une nouvelle République.

Dans ce contexte, M. Ghouini a salué les positions et apports du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire depuis le début du hirak populaire jusqu’à ce jour, et qui s’est engagé à accompagner les revendications du peuple algérien dans le respect de la Constitution, notamment en ses articles 7, 8 et 102, soulignant le rôle pivot de l’Armée nationale populaire (ANP), selon les exigences de l’étape et dans le cadre des missions que lui confère la Constitution du pays.