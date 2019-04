Conjoncture : La saignée ?

Des saisies à la pelle. Souvent stupéfiantes. Inutile de s’attarder sur les sommes. Le transfert illicite des capitaux continue à étaler ses tentacules. Provoque une saignée hémorragique de l’économie nationale. Indéfiniment ? Résumer la lutte contre ce phénomène, et ceux qui en découlent, à l’installation de commissions ou aux textes de loi brandis à souhait, c’est s’inscrire dans une quadrature du cercle. Outre sa complexité, ce phénomène a quelque chose de paradoxal : il semble s’accentuer, alors même que les conditions économiques paraissent s’améliorer. Une des explication tiendrait au fait que le capital détenu localement serait exposé à des risques financiers, du fait de la dépréciation monétaire, de la dévaluation, de l’inflation et de l’instabilité financière, notamment en ces moments d’incertitude politique. À examiner les conséquences de la fuite des capitaux pour le développement économique, il convient de s’intéresser aux liens entre ce phénomène et l’investissement national. En effet, la capacité de l’Algérie à atteindre et à maintenir des taux de croissance élevés dépend de son aptitude à atteindre et à maintenir des niveaux élevés d’investissement national. Des solutions ? Tout devra passer, d’abord, par plus de moralité, le renouveau du système d’information au temps réel, un véritable management stratégique lié à un véritable État de droit. Outre la transparence, et le bannissement du favoritisme quand il s’agit de l’application rigoureuse des textes de la loi, d’autres mesures purement fiscales s’imposent.

Pour remédier à cette situation catastrophique, s’impose la nécessité d’inciter la diaspora à investir en Algérie. Est également nécessaire d’aller vers une réglementation moins rigide du marché du travail, afin qu’un plus grand nombre de travailleurs sorte du secteur informel. S’ajoute l’impératif de renforcer le système financier en mettant en place des cadres règlementaires permettant de limiter la sortie de capitaux, tout en créant des conditions incitatives pour que les agents disposant de capacité de financement les investissent sur le territoire national. La supervision de l’activité bancaire est généralement assurée par la Banque centrale. Ce cadre lui offre les moyens d’empêcher la fuite des capitaux, surtout ceux ayant un caractère illicite. Or cette entité, sous l’emprise des pouvoirs publics, voit son autorité et son action affaiblie vis-à-vis de la fuite des capitaux. Cet élargissement du champ d’intervention devra atteindre la Cour des comptes. Aussi, au travail qu’effectuent les Douanes, ayant lancé un nouveau système d’information en collaboration avec la Corée du Sud, devra s’ajouter, comme l’a clamé le premier responsable de cette institution, l’intervention des autres administrations, pour mieux contrôler les flux des capitaux. Des mesures nécessaires devront toucher à la création d’entreprises, à la domiciliation bancaire et à l’octroi des avantages fiscaux. Entre autres…

Fouad Irnatene