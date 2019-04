Le politologue Abdelaziz Djerad : « L’article 102, sujet de polémique »

Le politologue Abdelaziz Djerad a qualifié la conférence politique à laquelle a appelé le pouvoir actuel d’«inutile et opportunité, constituant indéniablement une perte de temps», tout en appelant à écarter les symboles de l’ancien système, afin de permettre à l’institution militaire de mettre en œuvre la feuille de route présentée par le peuple.

M. Djerad, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a affirmé que le pouvoir politique actuel veut rester dans le cadre de la Constitution, dans son article 102, sujet de polémique entre deux théories : «La première dit que la crise est politique qui exige des solutions politiques, tandis que la seconde qu’il n’y a pas de solution autre que l’application de cet article et le respect de la Constitution.». Il regrette, à cet effet, le recours à la solution constitutionnelle, qui a mené, selon lui, au blocage et qui constitue un risque pour la phase de transition. Il estime que «le dialogue ne mène pas maintenant à une logique politique et ne sert pas de solution permettant de sortir de cette crise». Le professeur de sciences politiques à l'université d'Alger a souligné que la conférence, qui doit se tenir aujourd’hui, est en fait une copie conforme des méthodes et techniques anciennes utilisées par le pouvoir politique à différentes étapes de l'histoire de l'Algérie. Il cite, à cet effet, le Haut Conseil d'État, présidé par M. Liamine Zeroual, en 1992, qui est intervenu à une époque complètement différente de la période actuelle, car, dit-il, «il existe un grand fossé entre les revendications du peuple, et le pouvoir actuel».

En effet, selon lui, «quelles que soient les propositions, le problème réside dans le manque de confiance entre le pouvoir et le peuple, même l’opposition n’a pas confiance en cette initiative», a-t-il estimé.

L’invité de la radio estime que l’alternative à ce qui se passe aujourd’hui est de «revenir à l’essentiel, c’est-à-dire changer les symboles politiques existants du système de l’ancien président, ce qui représentera un indicateur de l’existence d’une dynamique orientée vers l’avenir». Selon ce politologue, plusieurs propositions ont été formulées dernièrement qui devraient faire l’objet d’une feuille de route à mettre en œuvre par les décideurs. Dans ce contexte, le politologue rejette, dans le fond et dans la forme, l’idée reçue selon laquelle «la population rejette tout». «Cela est totalement faux !» a-t-il clamé.

«La population rejette, nuance-t-il, les résidus du régime actuel pouvant être remplacés par des compétences nationales, des intellectuels, des universitaires, des magistrats et des avocats honnêtes et patriotes pouvant aider à dépasser la période difficile dans laquelle se trouve enfoncé le pays.» «Seulement voilà, il ne faut surtout pas que les choses tardent», estime-t-il, affirmant qu’«il est même devenu urgent de prendre des mesures à même de contenir le mécontentement populaire grandissant».

C’est pourquoi, et «pour éviter au pays une crise majeure», ce politologue préconise de prendre «rapidement les mesures propres à démettre les trois ou quatre personnes posant problème», à «mettre en place les mécanismes et instruments de remise en cause des lois électorales» et à «proposer une commission indépendante, pour organiser et surveiller la prochaine élection présidentielle».

Du rôle de l'institution militaire dans la résolution de la crise actuelle, le politologue a indiqué que depuis le début de la crise, l'armée a pris les devants et a progressivement formulé des propositions rassurantes pour les citoyens. «Mais cela ne suffit pas.

Ce qui est nécessaire, aujourd’hui, c’est de prendre des décisions fermes et rapides sans précipitation afin d’alléger la pression que subit tout le peuple», préconise-t-il. Toujours dans la même logique, le spécialiste des questions politiques a estimé que la deuxième étape à entreprendre est «la proposition d'une commission chargée de mener la période de transition avec des personnalités crédibles, puis modifier la loi électorale et ouvrir la voie à tous ceux qui souhaitent participer aux élections et enfin fixer la date des élections à la fin de l'année en cours», a-t-il suggéré à la fin.

Salima Ettouahria