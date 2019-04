Commentaire : Sans exclusive

En entamant des consultations avec des personnalités et des partis, le gouvernement confirme sa volonté de concrétiser ses appels à un dialogue ouvert à toutes les composantes dans la société, sans exclusion aucune. C’est l’une conditions essentielles pour faire face à la situation sensible que traverse le pays, et c’est même un objectif prioritaire de la feuille de route adoptée depuis des semaines. Pour être à la hauteur des attentes exprimées par les citoyens, il y a lieu effectivement de parvenir rapidement à une solution pour apaiser leurs inquiétudes.

Dans cette phase de dialogue ouverte à toutes les composantes dans la société, il s’agit d’effectuer un travail collectif, loin des divisions suscitées par les diverses sensibilités. En ce moment historique marqué par une dynamique politique civique et pacifique, toutes les tendances politiques et les forces vives du pays sont invitées à des concertations en vue d’œuvrer ensemble à la concrétisation des aspirations du peuple.

Ce dernier a prouvé sa maturité, à laquelle le chef de l’État, M. Bensalah, a répondu en appelant à la nécessité de travailler ensemble et d’unir les efforts des enfants de la patrie, pour faire face à la conjoncture actuelle.

La sagesse et la lucidité sont des vertus aptes à préserver la confiance entre les Algériens et barrer la route à ceux qui veulent semer le doute. En effet, le calendrier proposé pour parvenir à une élection présidentielle en juillet prochain n’a pas suscité l’adhésion de toute la classe politique, et de personnalités cherchant à tout prix à prolonger la durée de la période de transition. Cette manière de procéder ne fait que retarder l’échéance, pour inviter les citoyens à se rendre aux urnes et choisir librement leurs dirigeants.

Pourtant, il aurait été plus judicieux d’entreprendre des pas fermes pour parvenir au parachèvement de ce processus, quitte à proposer des réformes politiques profondes au cours du mandat.

A. M.