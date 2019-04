FLN : Réunion, demain, du comité central

C’est demain mardi qu’est prévue la réunion du Comité central du parti du Front de libération nationale, durant laquelle est attendue la désignation du nouveau SG du parti.

En effet, «la wilaya d’Alger a autorisé le FLN à tenir la réunion du Comité central, mardi 23 avril, pendant laquelle sera désigné le nouveau secrétaire général du parti», a rapporté la presse nationale, s’appuyant sur le document portant autorisation délivrée par les services de la wilaya d’Alger.

La même source souligne que cette autorisation a été délivrée au profit de M. Djamel Ould-Abbès, en sa qualité de secrétaire général du parti reconnu par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Au préalable, la demande d’autorisation avait été déposée auprès de la wilaya d’Alger au nom du FLN par trois membres du Comité central du parti. Il s’agit, en l’occurrence, de M. Nacer Bettiche, secrétaire de la mouhafada d’Aïn Oulmane, M. Mustapha Kheloui, secrétaire de la mouhafada de Ras El- Oued, et de M. Aïssa Khellaf. Rappelons, dans ce contexte, que pas plus tard que le 9 avril dernier, des membres du Comité central (CC) du FLN ont observé un sit-in devant le siège même du parti, sis à Hydra, et ce pour réclamer la tenue, «dans les plus brefs délais, d’une session extraordinaire du CC pour l’élection du secrétaire général du parti». Des membres du CC se sont alors exprimés à la presse, mettant en exergue que «le poste de secrétaire général était vacant depuis plus de six mois et que l’application des lois du parti s’impose». Aussi et dans une déclaration accordée à l’agence APS, M. Lakhdar Mahious avait mis l’accent sur toute l’importance «d’appliquer les statuts du parti et le règlement intérieur, particulièrement l’article 36 des statuts qui prévoit les mesures à prendre en cas de vacance du poste de secrétaire général». À noter que l’article 36 des statuts du parti FLN stipule que dans le cas de vacance du poste de secrétaire général, le membre le plus âgé du bureau politique dirige le parti en attendant la réunion du CC qui doit intervenir «obligatoirement» dans les 30 jours qui suivent l’état de vacance pour élire un nouveau secrétaire général.

Pour sa part, M. Hocine Khaldoune, porte-parole officiel du parti, a relevé que les membres protestataires «ont introduit une action devant le Conseil d’État concernant le poste de secrétaire général du parti».

«Les portes du dialogue sont ouvertes devant tous ceux qui contribuent à la construction du parti qui traverse une conjoncture difficile», avait notamment déclaré M. Khaldoune, affirmant que «plusieurs membres du CC ont répondu à l’appel de la tenue d’un congrès unificateur, et toutes les parties se préparent pour faire réussir ce rendez-vous important pour le parti».

Il convient de rappeler, aussi, dans ce même contexte, que l’instance dirigeante du parti FLN a démenti, le 18 avril, la démission de son coordonnateur, M. Mouad Bouchareb. Dans un communiqué rendu public, le même jour, l’instance avait affirmé «exercer normalement ses missions», rappelant que les «portes du parti restent ouvertes à tous les cadres et militants, sans exclusive».

L’instance, qui a qualifié les informations relayées par des médias concernant la démission du coordinateur, «d’infondées et de simples rumeurs», les a «catégoriquement démenties», selon le communiqué publié le 18 avril.

Aussi, au vu de toutes ces déclarations aussi contradictoires et nuancées les unes que les autres, la journée de demain risque d’être riche en rebondissements.

Soraya Guemmouri