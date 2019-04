UGTA : Le 13e congrès les 21 et 22 juin

Le 13e congrès national de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) se tiendra les 21 et 22 juin prochain, a-t-on appris hier auprès de la Centrale syndicale. La commission nationale chargée de préparer ce 13e congrès a établi sa feuille de route dont la première phase sera lancée dès le 4 mai prochain. Cette première étape qui devrait prendre fin le 16 mai sera consacrée à l'étude et l'amendement des statuts et du règlement intérieur de l'UGTA par les groupes (Est, Ouest, Centre, Sud et Fédérations). La deuxième phase prévue du 12 au 16 mai sera consacrée à la finalisation des avant-projets des statuts et du règlement intérieur de l'UGTA par les groupes, alors que la troisième phase programmée du 18 mai au 19 juin devra permettre de dégager des congressistes délégués au 13e congrès et la tenue des congrès régionaux.

La quatrième et dernière phase de la feuille de route établi par la Commission nationale prévoit la tenue du 13e congrès de l'UGTA. Le secrétaire général du syndicat, Abdelmadjid Sidi Saïd, avait déclaré qu'il ne se représentera pas pour un nouveau mandat. «Le mandat actuel prendra fin le 10 janvier 2020, toutefois nous avons décidé d'avancer la date de l'organisation du 13e congrès de l'UGTA», avait-il déclaré à l'APS en marge d'une réunion de coordination à huis clos regroupant les membres du comité exécutif national de l'UGTA. «Nous avons convenu de créer une commission nationale de préparation du 13e congrès, qui tiendra, une réunion pour mettre en place les mesures et les mécanismes préparatifs du congrès ainsi que la date exacte de sa tenue», a-t-il souligné. Selon M. Sidi Saïd, il a été décidé, à l'unanimité lors de cette réunion de coordination organisée par les membres du comité exécutif de l'UGTA, de continuer à respecter le règlement intérieur ainsi que le statut particulier de la Centrale syndicale.