Confédération nationale des syndicats : Appel à une marche nationale le 1er mai

Un appel à une large manifestation ouvrière à l’occasion de la journée mondiale des Travailleurs, a été lancé par la confédération des syndicats algériens (CSA).

Pour appuyer le mouvement populaire déclenché le 22 février dernier, les 13 syndicats autonomes de la Fonction publique, organisés au sein de la Confédération des syndicats algériens (CSA), ont annoncé avoir convenu de l’organisation d’une manifestation populaire, le 1er mai prochain. L’appel à été lancé, hier, depuis le siège du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur tertiaire de l'éducation (cnapeste), à Alger, suite à la réunion qui a regroupé plusieurs formations syndicales. Les initiateurs ont ainsi lancé un appel aux adhérents et aux travailleurs de tous les secteurs, en faveur d'une grande mobilisation et une participation à l'échelle nationale, aux manifestations et aux marches «pour exiger le départ de tous les symboles du système».

Les syndicats regroupés au sein de cette confédération, ont par ailleurs, réitéré leur «refus» d’entamer le dialogue avec le gouvernement, et leur rejet de «toute tentative d’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays».

Les syndicalistes de la CSA ont affirmé leur engagement d’appuyer les revendications exprimés par les Algériens», et ont insisté sur «le caractère pacifique» des manifestants dans leur quête «pour une Algérie nouvelle» gouvernée par des compétences et des personnalités crédibles non impliquées dans les affaires de corruption et qui «sont acceptables par le peuple». Cela, pour encadrer le processus de transition vers une deuxième République. A cet effet, la CSA a annoncé que la réunion a été organisée à huis clos, pour «évaluer la dynamique observée lors de la grève enclenchée la semaine passée dans plusieurs secteurs d’activité», en parallèle aux manifestations massives qu’a connues le pays.

M. Boualem Amoura, représentant du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef), au sein de cette alliance syndicale, a estimé que la grande mobilisation et l’adhésion des différentes catégories de fonctionnaires, parmi ceux «qui n’ont aucune appartenance syndicale», au coté des étudiants et universitaires «toujours aussi déterminés à se serrer les coudes en ces moments historiques». C’est «une réponse significative» adressée par les Algériens, à tous ceux qui veulent conspirer contre la volonté populaire » a-t-il ajouté.

M. Amoura a estimé que toutes les sensibilités politiques et polarisations idéologiques se sont effacées au sein d’un mouvement citoyen solide et durable. De son côté, le coordinateur national du CNAPESTE, Meziane Meriane, membre de CSA a indiqué que les dirigeants des syndicats ou leurs représentants ont planché tout au long de cette réunion sur la nécessité de dégager une vision commune vis-à-vis des développements que connaît la situation politique du pays. Ils ont discuté de nombre de propositions d’actions concrètes à prendre en soutien à la mobilisation du peuple algérien pour le départ du système.

Les syndicalistes autonomes ont convenu, en outre, d’une plateforme de sortie de crise en Algérie dans laquelle ils plaident, principalement, pour la mise en place d’une période de transition Née en 2010, la confédération des syndicats algériens, est une alliance qui regroupe plusieurs syndicats des secteurs de la santé publique et de l’éducation nationale. Composé de 12 syndicats autonomes. Il s'agit de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), le Syndicat national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE), le Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST) et le Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), l'intersyndicale de l'Education nationale (CIEN), le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), le Syndicat des imams et le syndicat national autonome des postiers (SNAP), le Conseil des lycées d'Algérie (CLA), le Conseil national des enseignants supérieur (CNES) et le Syndicat national des vétérinaires fonctionnaires de l’administration publique (SNVFAP).

Tahar Kaïdi