Dispositifs CNAC-ANSEJ : Vers la levée du gel sur les activités qui étaient saturées jusque-là

Va-t-on vers la levée du gel sur les projets ANSEJ et CNAC liés à des activités qui étaient très demandées jusque-là ? Tout porte à le croire. En effet, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale n’a pas écarté cette probabilité.

M. Hassan Tidjani Haddam qui s’exprimait, hier, à Alger, lors des travaux d’ouverture d’un cycle de formation au profit des cadres et responsables de la Caisse nationale d’assurance-chômage, (CNAC), a déclaré : «Nous avons demandé aux responsables de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) d’étudier la possibilité du lever du gel sur certaines activités demandées par les porteurs de projets et cela, selon les besoins locaux, et dans les secteurs qui garantissent la pérennité et la durabilité des micro-entreprises».

Dans cette optique, le ministre a affirmé avoir instruit les cadres concernés, à l’effet, de procéder au lancement de l’opération d’évaluation de l’action de mécanismes de soutien pour la création des activités gérées par les structures du secteur de l’emploi.

«Ceci pour consolider davantage les points positifs et pallier aux insuffisances et aspects négatifs pour les corriger et procéder aux amendements nécessaires», a précisé M. Tidjani Haddam qui a relevé la nécessité de poursuivre les efforts susceptibles d’améliorer le service public au profit des porteurs de projets.

A ce propos, le premier responsable du secteur a souligné l'intérêt pour les dispositifs de soutien à l’emploi de renforcer et d'intensifier les opérations d'information et de vulgarisation de leurs services.

«Il est impératif de faire connaître aux jeunes les opportunités qu’offrent les dispositifs d'emploi», a-t-il insisté, précisant qu’il est, également, nécessaire de simplifier les mesures administratives à travers l'introduction et la généralisation des nouvelles technologies pour assurer des services à distance.

M. Tidjani Haddam a mis l’accent sur la nécessité d’organiser des rencontres de proximité en direction des chefs d’entreprises en vue d’identifier les contraintes et les difficultés auxquelles ils font face lors de la création de leurs micro-entreprises.

Le ministre qui a appelé à fournir davantage d’efforts pour assurer l’accompagnement des porteurs de projets, relevant l’intérêt d’une étroite coordination entre les différents intervenants au niveau local pour s’enquérir des programmes d’investissements et l’identification des besoins et les recours disponibles pour garantir le développement et la promotion de la micro-entreprise. Dans ce contexte, il a assuré qu'il ne ménagera aucun effort pour aider les chefs des micro-entreprises qui rencontrent des difficultés pour rembourser leurs crédits bancaires, faisant part d’un rééchelonnement des dettes à travers des mesures plus attractives pour la micro-entreprise. M. Tidjani Haddam a, par ailleurs, rappelé l’importance de cette session de formation qui s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre de la nouvelle organisation de la CNAC visant à la valorisation et au renforcement des ressources humaines dans le cadre de la gestion administrative.



Écouter et orienter les jeunes porteurs de projets, une priorité



«La réorganisation des services administratifs de la Caisse, au niveau central et local, permettra de garantir une meilleure répartition de ses ressources humaines et consolidera davantage ses structures de proximité et sa présence à travers le territoire national», a également dit le ministre avant de poursuivre, que cette démarche «engendrera sans doute, l’amélioration de la gestion du service public pour une meilleure prise en charge des préoccupations du citoyen algérien».

M. Haddam a dans cette optique fait savoir que la Caisse nationale d’assurance-chômage depuis sa création en 1994, s’est fixé comme objectif de contribuer à la préservation des postes de travail et leur promotion à travers l’encouragement et l’accompagnement des jeunes chômeurs porteurs de projets à travers la mise en place des mécanismes incitatifs.

Selon lui, l’expérience de la CNAC en la matière est considérée à juste titre comme, pionnière, précisant que cette dernière a été vivement saluée à maintes reprises lors des rencontres régionales et internationales.

«Les résultats enregistrés en matière de création des micro-entreprises, notamment dans les régions intérieures du pays qui manquent de tissu industriel et économique pourvoyeur de postes de travail, est le meilleur exemple à citer», a noté M. Tidjani Haddam

Dans cet ordre d’idées celui-ci fera part du lancement, dans le sud du pays, de plus de 15.400 micro-entreprises, «ce qui a permis la création d’environ 36.400 postes d’emplois et le lancement de 34.150 micro-entreprises dans les wilayas des Hauts Plateaux ayant permis la création de 37.500 postes d’emplois».

Le ministre qui estime que la micro-entreprise est l’outil de développement local de création de la richesse et d’emploi, notamment dans les régions intérieures et frontalières qui nécessitent davantage d'efforts de développement, a fait savoir que le programme du secteur pour l’année 2019 prévoit le financement pour la création de quelque 8.000 micro-entreprises dans le cadre de la CNAC et de 12.000 autres au titre de l'ANSEJ.

Saisissant l’occasion, M. Tidjani Haddam a appelé les cadres en charge de la communication au niveau des structures locales relevant des organismes de l'emploi, à accorder la priorité à l’orientation des jeunes porteurs de projets, en améliorant les conditions d'accueil et d'écoute pour mieux répondre à leurs préoccupations. «Œuvrer à orienter les jeunes porteurs de projets de manière efficace c’est le principe du service public», a souligné le ministre.

Kamélia Hadjib