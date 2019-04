Santé : Caravane médicale à travers des zones déshéritées

Une caravane médicale a été lancée pour sillonner des agglomérations des zones déshéritées du sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès dont Ras El Ma et Faraat Ezzit, a-t-on appris auprès de la cellule d’information de la direction de la santé et la population (DSP). La caravane médicale relevant de l’établissement public de santé de proximité de Telagh prend en charge, depuis mercredi dernier, des consultations médicales de personnes atteintes de maladies chroniques, la vaccination contre la rougeole et la rubéole pour les enfants non scolarisés et ainsi que des consultations de chirurgie dentaire. Cette caravane, qui compte 10 généralistes et chirurgiens dentistes, une sage-femme et des infirmiers, vise à rapprocher les prestations médicales des citoyens, à offrir un dépistage précoce et orienter des malades vers les établissements de santé et hôpitaux. Cette opération, inscrite dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de tutelle pour se rapprocher des zones reculées dépourvues de structures sanitaires et de couverture, comporte des campagnes de sensibilisation de prévention contre les maladies chroniques et le dépistage précoce de certaines maladies. Cette caravane médicale en cours intervient durant une semaine pour l’ouverture de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui a débuté hier 21 avril au niveau de la polyclinique et salles de soins de la cité 50 logements de Ras El Ma. Il s'agit de la 4e caravane du genre destinée cette année au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, surtout les régions de Ras El Ma, Tamlakou, Ain Chafoua et Ramlia en vue du suivi des malades et leur orientation vers les hôpitaux spécialisés, en plus de leur épargner les déplacements. Pour rappel, deux salles de soins ont été inaugurées dernièrement à Rdjem Demmouche et Amezla à Merrine pour soulager les populations de ces zones des difficultés de transport .



192 interventions réalisées à Tissemsilt



Par ailleurs à Tissemsilt, pas moins de 192 interventions chirurgicales dans différentes spécialités ont été réalisées dans le cadre des conventions de jumelage entre les hôpitaux, a-t-on appris du directeur de la santé et de la population, M Abdelkrim Benbia. Ces interventions ont été réalisées dans le cadre de huit missions médico-chirurgicales (plus de 50 médecins spécialistes) entre les établissements hospitaliers universitaires d’Oran et de Kouba (Alger) et les deux centres hospitaliers universitaires de Tizi Ouzou et de Sidi Bel-Abbes, a indiqué à l’APS, M. Benbia lors de « portes ouvertes sur le secteur à l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année. Les spécialités comprennent la chirurgie générale, l’ORL, l’oncologie, la chirurgie infantile, la gynécologie obstétrique et la traumatologie. Des interventions ont été réalisées au niveau des établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El-Had et Bordj Bounâama. Les équipes médicales ont procédé, l’an dernier dans le cadre des conventions de jumelage, à 1.513 examens médicaux au profit des malades des zones rurales enclavées de la wilaya, selon le même responsable. D’autre part, sept rencontres de formation ont été organisées sur la chirurgie des yeux, la chirurgie infantile, l’ORL, les tumeurs cancéreuses, la gynéco-obstétrique, la chirurgie générale et interne, la traumatologie et la réanimation, au profit des équipes médicales et paramédicales des établissements hospitaliers de la wilaya de Tissemsilt. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du jumelage entre les hôpitaux du Nord, des Hauts plateaux et du Sud du pays, est initiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Par ailleurs, M. Benbia a dévoilé le programme de l’année 2019 qui prévoit plusieurs missions médicales du même genre, notamment à Sidi Bel-Abbes. Les « portes ouvertes » sur la santé, organisées par la direction de la santé de Tissemsilt, ont été marquées par l’exposition d’affiches et de dépliants axés sur les efforts déployés pour la couverture médicale dans toutes les communes de la wilaya, ainsi que les établissements de santé en cours de réalisation dans la région.

R. S.