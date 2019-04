Journée mondiale de la terre : Tous pour une planète moins polluée

La tendance à tourner le dos à notre planète se confirme jour après jour. Elle prend même des formes inquiétantes, pour s’attaquer, ainsi, à toutes ses composantes dans leurs diversités écologiques et environnementales.

C’est archi sûr, la terre file du mauvais coton. De nombreuses preuves à l’appui sont là, se transformant carrément en signal d’alerte et indicateurs relevés au quotidien. Des agressions sur notre «Terre» se multiplient avec la croissance démographique et l’activité industrielle, souvent à l’origine de la dégradation de l’environnement. En effet, les ressources naturelles, la qualité de l’air pour ne citer que ces derniers, se sont pris un coup de massue ces dernières années. Le recul des espèces faunistiques et floristiques, la pollution de l’atmosphère et de l’eau, ajoutées à l’amenuisement des potentialités hydriques fortement ressenti, plus particulièrement dans les pays en voie de développement, ne peut qu’être révélateur de la grande menace encourue aujourd’hui, par l’homme et même son devenir, si des mesures urgentes ne sont pas prises à l’échelle planétaire. Les changements climatiques, la forme la plus élémentaire, sans doute, de tous les dégâts, causés à l’environnement viennent, une fois de plus témoigner des multiples attaques subies, par l’environnement lesquelles influent, à leur tour, sur la terre. Cette dernière meurt à petit feu. La pollution a pris des dimensions telles que de nombreux pays continuent à payer la lourde facture de la dégradation de l’environnement estimée, selon la Banque Mondiale, à prés de 300 milliards de dollars. Un chiffre énorme qui pèse sur l’économie mondiale. Il n’y a aucun doute que les atteintes à l’environnement n’ont pas seulement un coup écologique, mais aussi financier. Il n’existe pas de chiffres précis mais on peut d’ores et déjà citer l’impact de la pollution sur les ressources en eau et les coûts engendrés par ce problème sur la Société algérienne de distribution et de gestion de l’eau qui avoisine, selon un expert, les 324 dollars par an. Il faut savoir, en effet que les pertes des eaux de surface, les eaux souterraines surexploitées, conjuguées à la détérioration de la qualité dopent les dépenses du même organisme, selon la même source. Par ailleurs, il y a lieu de souligner également que les déchets spéciaux, notamment industriels, causent des dommages qui représentent prés de 1,5% du PIB.

À cet aspect, s’ajoute, bien entendu, la dégradation du cadre de vie, de la biodiversité des écosystèmes. Les effets de cette décadence écologique sont plus que manifestes.

Il suffit de savoir, aujourd’hui, qu’une grande partie de notre patrimoine animal et végétal a disparu, d’où l’intérêt de redoubler d’efforts pour sauver ces espèces menacées par la pollution. En ce 22 avril, proclamé Journée mondiale de la Terre, on ne peut que joindre nos gestes à ceux qui ont se sont toujours battus pour la préservation de notre planète.

Samia D.