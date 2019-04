L’entrefilet : Chasse ouverte

Intervenant los d'une journée d'études sur "la sécurisation du patrimoine culturel" organisée au Palais de la Culture, à l'occasion du mois du Patrimoine, le commandant du Bureau central de protection du patrimoine culturel et historique relevant de la Gendarmerie nationale a fait savoir que "le premier trimestre de 2019 s'est soldé par le traitement de 25 affaires, dont la plus importante avait trait à une tentative d'atteinte à un site archéologique, non connu ou abandonné dans la wilaya de Khenchela, ayant conduit à l'arrestation de 3 individus, dont un ressortissant européen possédant en plus la double nationalité israélienne. Ce ressortissant européen, docteur en archéologie maitrisant 5 langues, effectuait, en compagnie de ces deux assistants, des fouilles illégales sur un site abandonné sur le territoire de la wilaya de Khenchela à la recherche de débris attestant une existence juive dans la région", a-t-il précisé, ajoutant que le ministère de la Culture "avait été informé des détails de cette affaire, traitée depuis 20 jours seulement". Evoquant la répartition géographique des affaires traitées, le commandant Medjahed Laribi a fait état d'une affaire à "l'est du pays où les ruines romaines sont les plus prisées sur le marché noir". En Algérie, le trafic des biens culturels concerne principalement (à plus de 60%) les pièces numismatiques et les pointes de flèches datant de la préhistoire, a-t-il fait savoir ajoutant que les pièces de monnaie en or des périodes des Aghlabides et des Almoravides sont les objets les plus recherchés. Quant au bilan des services de la Sûreté nationale entre 2016 et le premier trimestre 2019, le commissaire principal de police, Moulay Achour, chargé de la lutte contre les atteintes au patrimoine culturel, a fait état de 123 affaires traitées et 8.600 biens culturels récupérés, dont 7.500 pièces de monnaie. Organisée par le ministère de la Culture, cette journée d'études donne le coup d'envoi officiel de la célébration du mois du Patrimoine, qui s'étale du 18 avril au 18 mai prochain. Cette année sur le thème "Sécuriser le patrimoine culturel", elle coïncide avec le 45e anniversaire de la ratification par l'Algérie du premier accord international de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, approuvé par la Convention de l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire l'importation, l'exportation et le transfert illégal des biens culturels.

R. C.