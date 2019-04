Grand angle : Un acte ignoble

Une série d’explosions meurtrières a frappé hier plusieurs hôtels et églises au Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques. Un premier bilan fait état de la mort de 158 personnes. Mais il est appelé à s’alourdir car de nombreux blessés étaient dans un état critique. On peut supposer que ces personnes et ces lieux ont été pris pour cibles pour raison religieuse. Mais quel que soit le motif de ces explosions, rien ni personne ne sauraient dédouaner leurs commanditaires de leurs crimes abjects. Tous les attentats commis au nom de la religion sont inacceptables, car ils ne font que nourrir la haine, alors que tout un chacun a le droit de pratiquer sa foi en toute liberté et en toute sécurité. Mais les tenants de l’intolérance, qu’il faut combattre par tous les moyens, s’arrogent le droit de tuer l’autre au prétexte qu’il ne partage pas la même religion. Le groupe terroriste Etat islamique/ Daech a fait la chasse à tout ce qui n’est pas musulman sunnite. Il aura fallu plusieurs années de lutte et une large mobilisation de la communauté internationale pour le vaincre et libérer les vastes territoires occupés par leurs combattants en Irak et en Syrie. Les exactions commises contre les Yazidis en Irak font aujourd’hui l'objet d'une enquête de l'ONU pour génocide. Mais cette population n’est pas la seule à avoir souffert des actes Daech. C’est pourquoi, et comme l’a affirmé la première ministre britannique «Nous devons nous unir pour faire en sorte que personne ne doive jamais avoir à pratiquer sa foi dans la peur». Car, faut-il le rappeler, ce n’est pas la première fête religieuse endeuillée à travers le monde. Avant le Sri Lanka, plusieurs pays ont connu des attentats perpétrés à l'occasion de fêtes censées être célébrées dans la foi et la communion. Mais à cause d’une cause perdue, défendue par des bras actionnés par des personnes sur lesquels désormais pèsent des soupçons d’agents créés par des services de renseignements occidentaux, ces fêtes sont transformées en bain de sang. C’est pourquoi aussi la haine religieuse et l'intolérance qui se sont manifestées de manière violente hier au Sri Lanka ne doivent jamais l'emporter. Ce serait la meilleure façon d’honorer la mémoire de toutes les personnes tuées à cause de leur foi.

Nadia K.