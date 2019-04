Athlétisme, Championnats d’Afrique U18-U19 Abidjan-2019 : Nos jeunes remportent 13 médailles, dont cinq en or

Nos jeunes athlètes ont remporté 13 médailles dont cinq en or et quatre en argent aux Championnats d’Afrique U18-U20 clôturés samedi dernier au stade Félix Houphouët Boigny à Abidjan en Côte d’Ivoire à l’issue de cinq jours de compétition de haut niveau.

Par cette belle moisson, l’objectif de la DJTS qui tablait sur huit médaillés au total a été largement atteint mais il pouvait être meilleur si certains athlètes n’avaient pas raté leurs sorties. Cette ultime journée a été d’ailleurs prolifique à nos représentants qui ont remporté trois médailles d’or, une en argent et quatre en bronze, mais ont raté au moins deux autres médailles. Les médailles d’or ont été gagnées par Melissa Touloum sur le 5000 m dans une épreuve qu’elle a su contrôler en dépit de la rude concurrence imposée par une éthiopienne. Touloum a cependant notamment géré son épreuve en tirant son adversaire, avant de placer une accélération à trois tours de l’arrivée. Ce changement de rythme a été salutaire puisqu’elle arriva à prendre une bonne avance et terminer l’épreuve loin devant son adversaire en 25’.45’’.30. Les deux autres titres de champions ont été arrachés par les spécialistes d’épreuves combinées lors desquelles ils ont amélioré leurs performances personnelles. Ayoub Bensabra s’est imposé sur l’octathlon des U18 avec un total de 5.382 points pour une première sur cette spécialité, alors que Ouidad Yesli a réussi 4.431 points aux termes de gros efforts fournis durant les différentes épreuves pour signer un nouveau record personnel. Sa coéquipière, Hania Abdellah, s’est classée en 3e position avec un total de 4.256 points.

Loubna Benhadja sur le 400 m haies des U20 fille a gagné aussi le bronze en signant en 59’.18’’ un nouveau record personnel qui était de 59’.21’’. Ikram Fatma Zohra Tadjine sur le marteau des U18 fille a réussi à arracher la médaille de bronze avec un jet de 53 m contre 62 et 56 m pour ses concurrentes. Le marcheur Mehdi Abidi a lontemps bataillé pour vraiment arracher en 46.26 une médaille de bronze bien méritée sur les 10.000 m marche des U20, survolée par le Kenyan Dominique Ndigiti en 43.27.23. Dans cette épreuve Said Khoufache s’est classé au pied du podium. Pour sa part, le vice champion olympique des jeunes, Mohamed Ali Gouaned, a remporté la médaille d’argent du 800 m U18, alors qu’il pouvait aspirer à mieux. ‘’Je suis sorti un peu plutôt, j’aurais du patienter un moment. Mais c’est comme ça’’, nous dira Gouaned en soulignant qu’il venait de signer un nouveau record national en 1:47.88 contre 1:49.05. Nos jeunes pouvaient prétendre à d’autres médailles si certains n’avaient pas raté leurs épreuves. Oussama Cherrad des U20 sur lequel des espoirs de médailles reposaient a raté sa sortie africaine. Après avoir terminé le 1.500 m au pied du podium, lui qui tenait tellement à une médaille sur le 800 m, a également échoué. Après un tour de piste correct, il a été quelque peu perturbé au son de la cloche où il se retrouva enfermé dans le groupe de tête. Sur les trois derniers 300 m, il a tenté de revenir à la 3e place au prix de gros efforts en raison de l’allure imposée. C’est alors qu’il était en lutte avec un adversaire pour la troisième place qu’il trébucha et tomba lourdement sur la piste à 50 m de la ligne d’arrivée. A coté du ratage de Charrad, il y a lieu de relever la sortie complètement à coté du perchiste Reda Boudechiche avec trois essais nuls. Cependant, le niveau de ces championnats s’explique par les 21 records enregistrés par les deux catégories qui ont regroupé 644 athlètes. Dans le détail, les U18 Garçons ont battu neuf contre quatre pour les U20 garçons et quatre pour les U18 filles et autant pour les U20 filles, selon le président de la confédération africaine d’athlétisme, M.Kalkaba Malboum.