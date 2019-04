Dans la lucarne : Les blessures, la hantise de Belmadi

L’équipe nationale est appelée à réussir cette 32e édition de la CAN qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte. La bonne préparation et aussi la disponibilité de l’effectif sont un peu le souci majeur du sélectionneur national. Il est vrai qu’on avait prévu jusque-là deux stages avec normalement trois matches amicaux. Ce n’est pas, cependant, toujours acquis du fait qu’en cette période, tous les éventuels sparring partners sont connus pour les différentes équipes qualifiées pour l’Egypte 2019. C'est-à-dire, les 24 équipes qualifiées auront à cœur de tout faire pour se présenter au Caire et aux autres villes comme Alexandrie, Port Saïd et El Ismailia en jouant des matches amicaux. Cela passera par le choix d’équipes ayant le même profil que les adversaires de notre groupe C, à l’instar du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie. Ne pas rater son choix du fait qu’il est des plus importants, puisqu’il nous donnera une idée sur nos adversaires qui viendront eux aussi avec leurs meilleurs atouts. On sait tous que tous les présents chercheront à briller en Egypte. Ce qui est tout à fait logique. Personne ne vous dira que «je viens en victime expiatoire». Tout le monde aspire à une meilleure représentativité. Sur le plan de notre équipe nationale, la position prise par la LFP quant à la programmation des matches en retard et aussi des dernières journées a certainement plu au sélectionneur national, Djamel Belmadi. En effet, la Ligue de football professionnel a officialisé les dates des dernières journées et notamment la fin du championnat national de Ligue1 prévue le 26 mai prochain. tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Désormais, c’est chose faite. Ceux qui sont concernés par la compétition africaine, après un bref repos, méritent de rejoindre le prochain stage des verts qui aura lieu début juin et même bien avant. Entre-temps, Belmadi est assez inquiet en raison du nombre de défections enregistrées. Au milieu du terrain, les choses ne semblent pas aller comme il l’entend. Bentaleb est en butte à des ennuis avec son club Schalk 04, Benrahma s’est blessé et «out» toute la saison. C’est aussi le cas d’Abeid et Bennaceur. La liste pourrait s’allonger un peu plus avant la fin des différents championnats étrangers; anglais, turc et autres. Par conséquent, il sera contraint de puiser dans le championnat local pour trouver les «profils» dont il aura besoin en ces temps. Comme la CAN approche à grandes enjambées, on subodore que rien ne sera facile, même si les ambitions de Belmadi sont grandes. En effet, le coach national n’est pas apparemment un gagne-petit, puisqu’il veut tout simplement remporter cette compétition qui aura lieu au Caire. Malgré l’adversité, il reste optimiste. Toutefois, il sait pertinemment qu’en présence de «calibres» comme le Nigéria, la Tunisie, l’Egypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Afrique du sud, rien ne sera facile pour la plupart des prétendants. On peut donner des pronostics, mais tout sera déterminé par la «vérité du terrain».

Hamid Gharbi