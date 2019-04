CRB 2 - NAHD 0 : Le Chabab poursuit sa remontée spectaculaire

Le CR Belouizdad a arraché hier une importante victoire face au NA Hussein-Dey, au stade du 20-Août 1955, qui lui permet d’entrevoir ses chances de maintien avec optimisme. En effet, le Chabab confirme ses performances positives depuis l’entame de la phase retour, et le Nasria, qui ambitionnait de terminer sur le podium, risque d’hypothèquer ses chances d’y parvenir d’ici la fin de la saison. Cela, notamment avec les victoires du PAC et de la JSK, qui occupent la 3e et la 4e place. C’est donc le CRB, l’un des principaux bénéficiaires de cette journée, concernant les équipes qui luttent pour le maintien. C’est la première fois de la saison que les Belouizdadis grimpent à la 10e place. La rencontre, suivie par un public moyen, contrairement à l’habitude où le stade affiche comble pour une affiche pareille, a été d’un niveau appréciable. Le Chabab, déterminé à arracher les trois points de la victoire, qui étaient impératifs au vu du classement difficile de l’équipe de Laâquiba, a eu ce qu’il voulait. Il a été meilleur sur le terrain et avait plus de réalisme que son adversaire du jour. En effet, les Sang et Or, malgré leur grinta habituelle, sont tombés sur plus forts qu’eux dans cette confrontation. Leur manque d’efficacité, contrairement au Chabab, ne leur a pas permis d’espérer réussir un meilleur résultat dans ce derby algérois. Sachant qu’une grande rivalité caractérise les rapports entre les deux clubs voisins via leurs supporters, il est clair que les fans nahdistes n’ont pas du tout apprécie le revers concédé face au rival belouizdadi, d’autant plus qu’ils n’ont pas encore digéré l’élimination en coupe d’Algérie face à ce même adversaire. Ce nouvel échec met quelque peu l’équipe husseindéene dans l’embarras. Le Chabab a matérialisé sa victoire par deux buts inscrits respectivement par Nessakh (18’) et Bechou (86’). Ces deux réalisations ont fait exploser de bonheur le camp belouizdadi qui entrevoit ainsi la suite de la compétition sous de bons auspices. Le CRB est donc bien parti pour assurer son maintien et revient de très loin après avoir vécu une phase aller des plus catastrophiques, avec seulement onze petits points récoltés. Faisant dire à ce moment-là, aux plus optimistes des inconditionnels chababistes que le maintien relevait alors du miracle, voire qu’il devenait même impossible. Seulement, quand des hommes dignes de ce nom et capables sont venus à sa rescousse dans les pires moments, ils ont mis de l’ordre et permis à l’équipe de revenir de loin, de très loin même, dès l’entame de la phase retour. Là nous évoquons l’arrivée de l’ancien homme fort et président de l’USM Alger, Saïd Allik, et celle du groupe Madar qui a pris les choses en mains sur le plan financier, en tant qu’actionnaire majoritaire du CRB, qui ont permis la résurrection de l’équipe belouizdadie. Ils y ont mis de l’ordre et les moyens financiers nécessaires pour régler les nombreux problèmes qui secouaient ce prestigieux club. On voit bien aujourd’hui le redressement entamé avec succès par le Chabab sur le plan des résultats. Et c’est tant mieux pour un club de ce standing. Pour ce qui est du Nasr Hussein-Dey, la déception est grande, avec cette autre saison sans titre, qui fait mal aux supporters, qui croyaient bien leur équipe toujours capable cette saison d’obtenir enfin un titre. Hélas, tel n’est pas le cas.

Mohamed-Amine Azzouz