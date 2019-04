MC Alger 0 - CAB Bou-Arréridj 0 : À mettre aux oubliettes

Le Mouloudia d’Alger a été tenu en échec à domicile, hier, face au Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj. Les deux teams se sont séparés sur un score vierge, à l’issue d’une confrontation pour le moins terne.

Le public du stade du 5-Juillet n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, durant le premier half. Avec une attaque remaniée, notamment Nekkache, Souibah et Amada sur le banc, le Mouloudia d’Alger n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense du Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj. Manquant visiblement d’inspiration dans la préparation des phases offensives et de rythme, les poulains du coach Mekhazni ont eu le monopole du cuir, sans pour autant parvenir à créer le danger face à une formation du CABBA assez bien organisée sur le terrain. À l’exception de la tentative de Frioui, les locaux n’ont pas vraiment brillé. 19’, l’attaquant du MCA profite d’une sortie hasardeuse de Chaouchi pour tenter le lobe. La balle n’est pas passée loin de la barre transversale. De leur côté, les protégés de Dziri ont surtout favorisé le jeu de contre pour essayer de piéger leurs vis-à-vis. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1), avec un bloc équipe relativement médian et un pressing permanent, ils sont parvenus à neutraliser l’équipe adverse. La seul occasion notable de la part des visiteurs est signée Bidimbou, à la demi-heure de jeu. L’attaquant congolais élimine un défenseur du MCA, avant d’adresser un puissant tir à ras de terre, juste à l’entrée de la surface. La balle a frôlé le poteau droit de Chaâl. Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n’a pas vraiment évolué. Le MCA a essayé tant bien que mal de faire le jeu, face à une équipe bien positionnée et évoluant en bloc compact. Malgré l’entrée en jeu de Haddouche, Nekkache et Souibah, la ligne offensive du doyen est restée muette. Les poulains du coach Mekhazni, visiblement dans un jour sans, se sont distingués par un jeu plutôt désarçonné, avec un rythme lent et des joueurs assez statiques. Hormis quelques timides occasions, le Mouloudia n’a pas réussi à déstabiliser la défense adverse. À noter que les joueurs algérois ont longuement protesté contre l’arbitre Benbraham, durant le temps additionnel. Ils réclamaient un penalty, suite à une faute dans la défense sur Souibah. Pour leur part, les camarades de Chaouchi ont continué à opérer par des contres rapides. Ils ont à maintes reprises failli trouver le chemin des filets. Un nul qui ne fait pas du tout les affaires du MCA. Les coéquipiers de Chaâl, qui comptent toutefois un match en moins, hypothèquent leurs chances de finir sur le podium. Le Chabab Ahly Bordj Bou- Arréridj, par contre, fait un pas de plus vers le maintien.

À souligner que les supporteurs du Mouloudia, hostiles à la nomination du revenant Ghrib à la tête du club, ont longuement exprimé leur mécontentement au désormais nouveau président, qui n’a pas pointé son nez sur le terrain, comme il avait l’habitude de le faire.

Redha M.