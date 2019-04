Ouyahia et Loukal convoqués par le tribunal de Sidi M'hamed pour des affaires de corruption

Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a convoqué samedi Ahmed Ouyahia, ex Premier ministre, et Mohamed Loukal, ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, pour des affaires de corruption, a rapporté l'Entreprise publique de la télévision (EPTV).

Ces deux responsables ont été convoqués, précise la même source, pour "des affaires de dilapidation des deniers publics et de privilèges indus".