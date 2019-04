Athlétisme : Championnats d’Afrique U18 et U20 : Zadi, pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître

L'Algérien Mohamed Abderrahmane Zadi, spécialiste du 110m/haies qui s'est essayé pour la première fois au décathlon lors des Championnats d'Afrique des moins de 18 ans et des moins de 20 ans actuellement en cours à Abidjan (Côte d'Ivoire) a déjoué tous les pronostics en remportant la médaille d'or. "Zadi est beaucoup plus spécialisé dans le 110m/haies chez les moins de 20 ans. Lorsqu'il m'a proposé de s'essayer au décathlon lors de ces Championnats d'Afrique, je n'ai pas été contre, car j'étais convaincu de sa capacité à monter sur le podium. Finalement, il a fait beaucoup mieux en remportant la médaille d'or. Donc, chapeau-bas !" a indiqué l'entraîneur Salim Guemmoura, agréablement surpris par la performance de son protégé. Le sacre de Zadi a été loin d'être facile, surtout qu'outre son statut de novice dans cette discipline, certains pays comme l'Egypte et l'Afrique du Sud lui ont imposé une rude concurrence, de la première à la dernière journée de compétition. Mais sa volonté et son abnégation lui ont permis de sortir vainqueur avec un total de 6373 points, et d'offrir ainsi à l'Algérie sa première médaille d'or dans cette compétition. Une performance bonifiée par une autre breloque en métal précieux, décrochée par Abdenour Ameur sur le 10.000m marche des U18 (Garçons), ainsi que trois médailles d'argent, œuvre d'Abdelmalek Benziada (Lancer de marteau /U18 Garçons), Rahil Hamel (100m haies / U18 Filles) et Billel Afer (saut en hauteur / U20 Garçons). L'Algérie a engagé un total de 30 athlètes dans cette compétition qui s’est déroulé du 16 au 20 avril dans la capitale ivoirienne Abidjan, et qui a enregistré la participation de 36 pays. Les sélections nationales U18 et U20 sont encadrées par Tarik Kessaï, directeur des jeunes talents sportifs au niveau de la Fédération algérienne d'athlétisme (DJTS/FAA).