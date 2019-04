MC Alger : Le Mouloudia n’a pas dit son dernier mot

Alors que l’on croyait que les jeux étaient faits quant au titre de champion, cette saison, la baisse de régime, ces derniers temps, du leader usmiste vient de changer la donne. Le Mouloudia d’Alger veut en profiter pour rebondir et se frayer au moins une place sur le podium, voire plus...

Au vu du classement général actuel et si l’on jette un coup d’œil sur les équipes classées en haut du tableau, la JSK, le PAC et le MCA, l’on s’aperçoit que rien n’est joué finalement. Les Mouloudéens veulent à tout prix en profiter. Ainsi, si l’on se réfère aux déclarations du nouveau directeur général sportif du Mouloudia, Omar Ghrib, il est clair que l’équipe algéroise tient absolument à jouer à fond ses cartes. Mathématiquement, rien n’étant joué pour le titre de champion, les camarades de Hachoud croient qu’il est encore possible de terminer la saison en force et pourquoi pas créer la surprise dans le sprint final ( ?)

Le MC Alger dispose d’un calendrier favorable qui peut lui permettre de se replacer dans la course au titre ou du moins de jouer pour une place sur le podium. Avec un match en retard à disputer face au CSC à Constantine, plus ceux des cinq autres journées restantes de la Ligue-1 Mobilis, dont trois à domicile (CABBA, MOB, ASAM) et deux hors de ses bases (JSS, USMBA), le Mouloudia a son destin en main. S’il négocie comme il faut cette dernière ligne droite du championnat, il peut espérer créer l’exploit de terminer champion, sans oublier que toutes les rencontres sont difficiles face à des équipes notamment qui jouent leur survie en

Ligue-1, comme le MOB, l’USMBA et l’ASAM. Toutefois, dans un grand jour, Derrardja and Co sont capables de battre n’importe quel adversaire. Eliminé de toutes les autres compétitions auxquelles il a pris part, il ne reste au Mouloudia que le championnat pour sauver sa saison, jusque-là ratée, malgré les gros moyens mis à la disposition de l’équipe. Omar Ghrib et le duo Mekhazni-Slatni font le maximum pour mobiliser et motiver leurs troupes. Cela dans la perspective d’un sursaut d’orgueil qui pourrait permettre au MCA de terminer la saison en apothéose. Surtout, que l’actuel leader usmiste, candidat en puissance au titre à un moment donné, est en perte de vitesse et les rencontres qui lui restent à jouer sont des plus difficiles, avec notamment trois délicats déplacements. Tout d’abord, aujourd’hui à Sétif, pour y affronter l’ESS ; ensuite à Tizi-Ouzou ou l’attendra de pied ferme la JSK qui est concernée par la course au titre ; et enfin à Constantine où le CSC ne lui fera pas de cadeau lors de l’ultime journée, cela notamment, s’il a encore des chances de finir champion ou de terminer sur le podium. À domicile l’USMA recevra l’OM et le MCO qui se battent pour éviter le purgatoire. Pour dire qu’autant que la JSK et le PAC qui sont bien placés pour espérer déloger l’USMA de son poste de leader, le MCA est lui aussi concerné par l’enjeu du championnat. Cela, à la seule condition qu’il montre un bien meilleur visage que celui affiché jusque-là, en enchainant les victoires.

Les milliers de supporters mouloudéens espèrent que leur équipe de toujours leur fera vivre des moments intenses en cette fin de saison, qui pourrait leur faire oublier les déboires vécus amèrement durant cette saison, avec les éliminations successives en Ligue des champions africaine puis arabe et en Coupe d’Algérie.

Qu’en sera-t-il dans les faits ? On verra bien…

Mohamed-Amine Azzouz