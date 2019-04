Boumerdès et Timiaouine : Découverte de 2 caches d’armes et de munitions

Une cache d’armes et de munitions a été découverte vendredi à Timiaouine, près de la bande frontalière sud dans la wilaya d'Adrar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille sur la bande frontalière, un détachement combiné de l’ANP a découvert le 19 Avril 2019 à Timiaouine (6 RM), une cache contenant un pistolet automatique de type kalachnikov et un chargeur de munitions», précise le MDN. A Boumerdès (1re RM), un autre détachement de l'ANP «a découvert et détruit un abri pour terroristes contenant 4 kilogrammes de matière explosive, des outils de détonation, une quantité de munitions, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et d’autres objets», ajoute la même source. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et suite à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, «a appréhendé, à Tizi-Ouzou (1re RM), un individu suspect à bord d’un véhicule contenant des armes à feu et des objets prohibés». Selon le MDN, cette opération a permis «la saisie d'un fusil de chasse 16 millimètres, un pistolet automatique 8 millimètres, trois bombes lacrymogènes, 975 comprimés psychotropes, deux couteaux, six téléphones portables dotés de cartes mémoires, une somme d’argent estimée à 127.000 DA et deux passeports algérien et français». A Tamanrasset et Ain Guezzam (6 RM), des détachements de l’ANP, en coordination avec les éléments des douanes, «ont arrêté, lors d’opérations distinctes, 20 orpailleurs et saisi 1 véhicule tout-terrain, 13 groupes électrogènes, 8 marteaux piqueurs, 1 détecteur de métaux et 2 motocyclettes». D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Tébessa, Tamanrasset et Bordj Bou Arreridj, deux individus et saisi huit kilogrammes de kif traité, une somme d’argent estimée à 570.600 dinars tunisiens et 699.950 DA, ainsi que 720 litres de carburant». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP et les éléments des Gardes-frontières «ont intercepté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ain Guezzam, Ghardaïa et Bechar».Par ailleurs, une cache d’armes et de munitions, contenant un lance-roquette, une mitrailleuse, deux roquettes et une charge explosive, a été découverte par un détachement de l'ANP lors d’une opération de fouille et de recherche menée jeudi à Boumerdès, indique le ministère. Un détachement de l’Armée a découvert, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Boumerdes (1re Région militaire), une cache d’armes et de munitions contenant un lance roquette de type RPG-7, une mitrailleuse de type FMPK, deux roquettes pour RPG-7, une charge explosive, un poste radio, ainsi qu’une quantité de munitions (113 Balles)», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 9 orpailleurs et saisi 2 véhicules tout-terrain, 4 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueur, un détecteur de métaux et une quantité de carburant, tandis que des unités des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 8224 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région militaire), ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, lors de différentes opérations, à Bechar, Tlemcen, Ain defla et Tébessa, 10 narcotrafiquants et saisi 218 kilogrammes de kif traités, 6.173 comprimés psychotropes, 4 véhicules et une motocyclette», indique-on. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP et les éléments des Gardes-frontières «ont intercepté 26 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret et Ain Amenas», conclut le MDN.