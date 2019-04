Grande Mosquée de Paris : Accueil de 49 imams francophones algériens

49 imams francophones algériens ont été accueillis, cette semaine, par la Grande mosquée de Paris, a-t-on appris hier auprès de cette institution du culte musulman de France.

Ces imams francophones sont détachés pour quatre années par le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs dans les mosquées de France affiliées à la Fédération nationale de la Grande mosquée de Paris (FGMP), conformément à la convention de coopération signée entre l’Algérie et la France. Une cérémonie d’accueil s’est déroulée, mardi dernier, à la Grande Mosquée de Paris, a-t-on indiqué, en présence des cadres et de professeurs de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne chargés des modules de formation des imams conformément au protocole d’accord signé récemment entre les deux institutions. En début d'avril, la Grande mosquée de Paris a signé un protocole d’accord avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour la formation des imams. Après une première expérience en 2017, pour des cours de français langue étrangère (FLE), dispensés aux imams, ce nouveau partenariat, qualifié de «plus ambitieux» devra en principe concerner jusqu’à 120 imams dans toute la France. Cet accord a été conclu entre les deux institutions en vue de compléter la connaissance en langue française et une meilleure approche de la laïcité pour les nouveaux imams.

Les imams suivront un programme élaboré par les professeurs de l’université sur les thématiques qui sont le FLE, la connaissance des religions, la laïcité, le droit et la religion. Les 49 nouveaux imams ont, après un test en langue française, suivi deux jours de formation à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a-t-on indiqué, précisant que pour les autres imams détachés déjà en poste, un planning de cours sera établi avec l’Université. Les imams de la Grande Mosquée de Paris et les étudiants aumôniers et aumônières de son institut de théologie poursuivent chaque année une formation de diplôme universitaire (DU) «Laïcité» à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour les autres imams en poste dans les régions, ils poursuivent cette formation laïcité dans l’une des 25 universités qui le dispensent.

Le 6 avril, rappelle-t-on, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, avait appelé les 49 imams à se conformer aux principes de l'islam prônant le respect, la justice, la sagesse dans leur rapport à la société du pays hôte, la France et à la représentation exemplaire de l'Algérie, conformément à la convention de coopération signée entre l'Algérie et la France en la matière.