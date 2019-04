Sit-in de militants du RND : « Nous voulons le départ du SG »

Des dizaines de militants du RND ont organisé, hier, un mouvement de protestation devant le siège du parti à Ben Aknoun pour revendiquer le départ de leur secrétaire général, Ahmed Ouyahia. Selon ces militants, Ahmed Ouyahia «n’est plus digne» désormais de tenir les rênes du parti. «Il ne l’a d’ailleurs jamais été» appuie, Seddik Chihab, longtemps bras droit d’Ouyahia. Seddik Chihab vilipende aujourd’hui en termes violents celui qu’il a longtemps soutenu. Seddik Chihab qui a été l’initiateur de l’action de contestation d’hier.

Des rapports tendus depuis ces derniers jours, entre Ouyahia et Chihab, il en a déjà résulté, rappelle t-on, la décision du parti de mettre fin à la fonction de son porte parole et de le démettre de sa responsabilité de secrétaire du bureau d’Alger du RND, «pour ses agissements insurrectionnels au sein des structures de parti». Il n’en fallait pas plus pour déclencher les hostilités et c’est ainsi que Seddik Chihab, accompagné de dizaines d’autres militants opposés à Ouyahia est revenu à la charge, en réclamant à nouveau le départ du SG. Dans ses déclarations faites sur lieux, il enfonce davantage le clou en fustigeant crûment le chef de file du RND qu’il désigne comme étant «l’exécutant de forces claniques qui lui ont ordonné de rester encore à la tête du parti pour servir des intérêts occultes». «Le peuple ne veut plus d’Ouyahia et nous voulons son départ du RND» ont clamé, de leur côté, plusieurs autres militants contestataires, mettant en relief l’impératif d’un congrès extraordinaire pour permettre notamment le renouvellement des structures de la direction du parti.

Telle une rivière en crue emportant tout sur son passage, il est évident que c’est bel et bien la conséquence de la déferlante populaire mise en branle le 22 février dernier pour une rupture radicale avec le système et ses figures emblématiques qu’Ouyahia, qui a démissionné du poste de Premier ministre en réponse à la pression du peuple, est aujourd’hui contesté en tant que SG du RND par certains militants.

Le parti avait exprimé un «soutien indéfectible» à la continuité de la gouvernance de Bouteflika tout au long des quatre mandats successifs dont le dernier a été écourté en réponse aux manifestations populaires. Les militants du RND avaient même été instruits de contribuer à la récolte des signatures pour la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. A rappeler également que la direction du RND s’est déjà prononcée dans un communiqué rendu public au sujet de ce mouvement de dissidence réclamant la tenue d’un congrès extraordinaire.

«Le groupe qui prétend tenir un congrès extraordinaire est composé en majorité de personnes ne jouissant pas de la qualité de membres du conseil national du parti et sont connus auprès des militants du parti et de l’opinion publique pour avoir tenté vainement à plusieurs reprises des mouvements de redressement», avait alors souligné la direction du RND.

Notons également que dans un autre communiqué diffusé début mars dernier, les secrétaires de wilayas du RND ont apporté leur soutien absolu et indéfectible au secrétaire général.

Karim Aoudia