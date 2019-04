Concertations avec des personnalités : Urgence démocratique

Lors du 9e vendredi de contestations populaires, les mêmes slogans revendiquant un changement radical du système ont été entendus : l’objectif est de se faire entendre, pour passer rapidement à une IIe République. Les manifestants ne lâchent pas prise, et insistent pour obtenir gain de cause ; le tout sans connaître de débordements.

Le refus d’encadrement de l’élection présidentielle est aussi mis sur la table. Des élus avancent l’argument de la nécessité du respect du message des manifestants. Des magistrats revendiquent l’amendement du code électoral pour obtenir un vrai pouvoir de contrôle. Mais cela n’empêche pas le gouvernement de poursuivre les préparatifs pour tenir ce rendez-vous dans les délais prescrits.

Ces positions ne sont pas de nature à faciliter le processus de transition, et ce, malgré toutes les assurances quant à l’organisation d’un scrutin libre et transparent pour effectuer le choix de la personnalité qui incarnera le pouvoir exécutif pour les cinq années à venir.

Pourtant, la sagesse aurait été celle d’une mobilisation des cadres de la nation pour réunir les conditions nécessaires et permettre aux électeurs de se rendre aux urnes dans un climat serein afin d’effectuer leur devoir électoral.

Même des partis et des personnalités continuent de rejeter, dans le fond, pour certains, et dans la forme pour d’autres, toute contribution pour s’inscrire dans la feuille de route tendant à dépasser la crise actuelle.

L’argument est bien entendu : puisque les manifestants prônent un dégagisme intégral, autant adhérer à cette revendication. Un point de taille demeure portant négligé. Car il n’est toujours pas facile de comprendre pourquoi il faudrait empêcher des millions d’électeurs de dépasser cette période de transition et d’élire un président.

Cela n’exclut pas le débat sur des questions tout aussi importantes comme celle de l’élaboration d’une nouvelle Constitution et d’un enracinement des libertés publiques et privées.

Lorsque les partis acceptent des élections, c’est sous conditions car il est avancé que si le système doit partir, il doit emporter avec lui la constitution qu’il avait élaboré et qu’il est impératif de passer par une constituante.

Les tenants de la stratégie participationiste et celle du boycott auront encore à s’affronter lors des prochaines semaines car rien n’indique, pour l’instant, que les appels à une quelconque entente soient entendus.

Interventions, initiatives et analyses fusent de chaque camp pour défendre les principes de ces positions qui semblent inconciliables. Ce sera le cas aussi longtemps que les différentes parties ne vont pas se retrouver pas autour d’une table pour examiner toutes les options.

Des concertations avec des personnalités sont bel et bien lancées et la classe politique ainsi que la société civile se tient dans un état de vigilance dans l’espoir d’incarner à la fois les revendications populaires sans compromettre leurs propres convictions.



Quelle issue à la crise ?



Divers corps professionnel ont adhéré à la revendication émanant de la jeunesse pour éviter la manipulation du mouvement populaire afin que cela puisse se solder par la mise en place d’institutions crédibles desquelles l’argent sale et la corruption seront bannis. Aucune partie ne pourra nourrir légitimement une velléité quelconque de récupérer le mouvement pour accéder au pouvoir ou détourner à son profit la volonté de changements et d’alternance crédible. Chez les manifestants, la vigilance est de mise afin que la mobilisation se passe dans le calme. Le mouvement, couronnement de décennies de luttes et de combats démocratiques des universitaires, des syndicalistes et d’hommes et de femmes politiques ainsi que des associations aux côtés du peuple, suscite une adhésion immense. C’est aussi le signal pour une marche historique vers l’approfondissement et la reconquête des libertés d’expression, d’organisation et de participation qui leur permettent de choisir et de contrôler les institutions du pays : tâche de laquelle les élus ne doivent pas être exclus.

Pour mettre fin à ce qui est qualifié de «blocage», des formations politiques et des personnalités mettent sur la table une feuille de route pour une solution politique dans le cadre de la légitimité populaire.

Dès la fin du parcours présidentiel, elles ont préconisé la création d’une instance présidentielle de transition de courte durée afin de former un gouvernement de compétences nationales et gérer les affaires courantes.

D’autres parties préfèrent passer aux élections qui devraient être organisées par une instance indépendante pour que le choix des dirigeants soit mené dans des garanties suffisantes de transparence.

Autant d’idées qui caractérisent actuellement le paysage politique dans une tentative d’aboutir à des solutions réalistes épargnant au pays toute dérive.

La condition en est d’imprimer au mouvement populaire une ligne claire et surtout consensuelle pour incarner le changement.

C’est à la fois le souhait du gouvernement et de l’opposition qui explorent toutes les possibilités de parvenir à des solutions politiques pratiques à travers une représentation correspondant aux ambitions populaires. Les instances futures seront ainsi en charge de mettre en place des réformes sur le plan politique, social et économique émanant d’un dialogue.

La participation de partis, d’association et de personnalité et pourquoi pas des représentants du mouvement est requise. La contribution des compétences nationales et différents autres acteurs est déjà actée pour mettre à profit le génie local et toutes les ressources.



L’intelligence, une richesse irremplaçable



Il reste à mettre en pratique les modalités d’exécution. Quelques partis ont proposé à la classe politique de prendre le relais et mettre sur la table des propositions afin de sortir de la situation actuelle. Toute idée d’exclusion d’une quelconque partie aussi bien au sein des institutions de l’Etat ou de l’opposition est rejetée.

Des membres de partis ont exprimé leur adhésion aux protestations, chose qui est opérée en tant que citoyens et non pas comme militants.

Dans ce cadre, le retour au point zéro et la suppression de toutes les institutions de l’Etat est une idée rejetée avec une insistance particulière sur la préservation de la stabilité du pays.

En tout état de cause, les débats sur ces points cruciaux vont se poursuivre et des démarches complémentaires sont à prévoir. Les mécanismes appropriés pour ce faire passent par un préalable : celui du respect de la légitimité populaire sans contournement de leurs revendications. L’espoir est grand de voir le mouvement aboutir à des solutions réalistes et pratiques permettant d’aller vers le changement qui assure la sécurité du pays.

L’application de la Constitution est revendiquée par une partie de la classe politique pour faire sortir le pays d’une situation difficile et admet que la présidentielle est un premier jalon suffisant pour que la vie politique reprenne son cours normal et élaborer un processus de réforme.

D’autres sont favorables à une période de transition plus longue passant par la révision de la loi électorale ce qui peut conduire à des difficultés difficiles à dépasser. Les spéculations vont bon train sur ces deux options avec des divergences sur l’application des divers articles de la Constitution.

En plus de la classe politique, il y a aussi les manifestants qui réclament un changement radical et la mise en œuvre de tous les articles de la Constitution se référant à la souveraineté du peuple pour mettre fin à la marginalisation. Devant toutes ces options, il est estimé que la stratégie de sortie de crise doit faire l’objet d’un dialogue allant au-delà de la simple application de la Constitution pour un débat sur d’autres dossiers d’ordre politique pour éviter davantage de complications. Mais le hirak n’est pas organisé de sorte à ce que ses revendications soient structurées.

Ses demandes tendent jusqu’à présent, à insister sur l’option du «dégagisme» sans aucune concession au risque d’aboutir à une situation de blocage. Dans ce cadre, c’est le consensus qui s’éloigne peu à peu. Pourtant, l’heure est à des propositions précises pour faire aboutir le changement voulu afin de faciliter un processus pacifique débouchant sur une transition qui ne soit pas chaotique.

Déclenchées dans le but d’exprimer un refus d’un nouveau mandat en faveur du président Bouteflika qui a démissionné, les manifestations se sont rapidement transformées en contestation du système dans sa totalité.

A. M.