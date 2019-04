Slogans des manifestations du 9e vendredi : « Le seul guide, le peuple »

«La souveraineté appartient exclusivement au peuple», «Le seul guide de l’Algérie, c’est le peuple», «Nous voulons des élections libres et transparentes après le départ du système», «Djeich-chaâb khaoua khaoua», tels sont, notamment, les slogans phare des manifestants sortis, en force, à travers les quatre coins du pays, pour ce neuvième vendredi consécutif.

Les banderoles et les pancartes brandies revendiquaient aussi un «changement radical» et le départ de «tous les symboles du système». Le constat établi est que la mobilisation populaire ne faiblit pas et que les manifestants campent sur leur position. C’est d’ailleurs, dès les premières lueurs du jour, que des grappes humaines de manifestants ont commencé à affluer, au niveau de la capitale, vers l’esplanade de la Grande Poste et de la place Maurice Audin ; deux sites considérés, depuis les premières marches du 22 février dernier, comme les lieux privilégiés de regroupement. Il faut dire que lors de cette marche qui s’est déroulée dans un climat serein et pacifique, les Algériens ont sillonné les principales artères et insisté sur leurs revendications.

Outre la «période de transition», les manifestants — qui étaient pour la plupart drapés de l’emblème national ou écharpes aux couleurs nationales autour du cou ou sur la tête —, scandaient des slogans appelant au départ des personnalités politiques encore aux commandes du pays, évoquant notamment le Premier ministre, Noureddine Bedoui ou encore le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.

Autre fait à retenir, cette marche du 9e vendredi a coïncidé avec la veille de la commémoration du 39e anniversaire du Printemps berbère (20 avril 1980). A cette occasion, de nombreux manifestants ont tenu à célébrer à leur façon l’événement, en rendant un vibrant hommage à tous ceux ayant défendu, corps et âme, cette cause.

Cela dit, l’unité et l’union étaient au rendez-vous puisque tous les présents ont scandé des slogans exprimant leur attachement à l’unité nationale. «Notre force réside dans notre lutte pacifique et dans notre union», pouvait-on lire noir sur blanc. Les protestataires ont également entonné des slogans refusant catégoriquement les consultations menées par Bensalah, avec notamment l’ancien président de l’Assemblée populaire nationale, Abdelaziz Ziari et d’autres personnalités politiques. Aussi, les citoyens qui ont mis l’accent sur l’importance du «respect de la volonté du peuple» ont insisté sur le départ des trois B. (Abdelkader Bensalah, Noureddine Bedoui et Mouad Bouchareb).

Autre remarque importante, les banderoles ont mis en exergue d’autres revendications, appelant les magistrats à l’ouverture d’enquêtes dans le cadre de la lutte contre la corruption. «La nourid wakafat, inama feth milafat» (Le peuple ne veut pas de mouvement de protestation des magistrats, mais attend d’eux qu’ils ouvrent les dossiers de la corruption). D’autre part et parmi les nombreux slogans figuraient également celui signifiant «le rejet de l’initiative de la conférence nationale», lancée par le chef de l’Etat par intérim.

Le fait à mettre en avant c’est qu’en dépit du nombre importants des manifestants, c’est que la marche de ce 9e vendredi a, comme d’habitude, été marquée par son caractère pacifique et citoyen. A noter que le Tunnel des facultés (Alger Centre), site ayant connu la semaine passée des incidents entre manifestants et forces de l’ordre, a été fermé dans les deux sens, par mesure «sécuritaire conservatoire». Cela dit et afin d’éviter tout éventuel dérapage, des jeunes ont formé une haie de sécurité, entre les services de l’ordre et les manifestants au niveau de cet endroit devenu emblématique au fil des semaines ; c’est dire le caractère pacifique de la marche. Enfin, et comme lors de toutes les semaines écoulées, depuis le 22 février, les citoyens, notamment les jeunes femmes qui étaient présentes en force, ont procédé en fin de journée, au nettoyage de toutes les artères de la capitale pour laisser les lieux propres. Nombreuses étaient aussi celles qui avaient le cœur sur la main. Elles offraient aux gamins et aux petites filles présentes, des friandises et gâteaux, de la galette, de l’eau et d’autres boissons rafraîchissantes.

Bref, toutes les qualités comme la solidarité, l’humanisme et l’union étaient mises en valeur lors de cette marche pacifique.

Soraya Guemmouri