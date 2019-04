L’opération d’étude des dossiers se poursuit : Le ministère de l’Intérieur agrée 23 nouvelles associations

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire vient de délivrer 23 récépissés au profit d’associations nationales qui avaient, au préalable, déposé leur dossier auprès des services compétents en vue d’obtenir leur agrément. L’annonce a été faite, jeudi dernier, par les services du ministère qui assure que l’opération se poursuit encore.

«À cet égard, nous continuons à recevoir de nouveaux dossiers que nous examinons actuellement et ce dans les délais réglementaires», indique en effet un communiqué de presse publié sur le site web du ministère. La même source a ajouté que ce processus s’inscrit pleinement, dans le cadre, de la facilitation des démarches administratives au profit des citoyens et des citoyennes désirant créer un mouvement national à caractère associatif institué par leur service.

Dans ce même sillage, depuis le 6 avril dernier, l’on ne compte pas moins de 7 nouveaux dossiers qui ont été réceptionnés et qui sont actuellement en cours d’examen pour décider des suites à donner, conformément aux textes réglementaires.

De son côté, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé avoir reçu des dossiers pour la création de trois nouvelles organisations syndicales. Ainsi, le premier responsable de la tutelle, Tidjani Hassen Haddam, a, à ce titre, fait savoir que ces nouveaux syndicats activent dans les secteurs de l’éducation, la solidarité et le BTP, le bâtiment et travaux publics. Il s’agit, en effet, de la création d’un syndicat autonome des enseignants du cycle moyen, des travailleurs du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine. La troisième organisation concerne, in fine, l’union nationale des entrepreneurs du BTP et des travaux publics. Il convient de souligner que dans le cadre de la poursuite de l’exécution des décisions du gouvernement en date du 3 avril dernier, le même ministre a souligné que sur un total de 13 demandes, pas moins d’une dizaine est actuellement en cours d’examen.

Pour rappel, il faut savoir que le ministère de l’Intérieur avait informé le 4 avril dernier par le biais d’un communiqué de presse les citoyennes et citoyens désireux de créer un parti politique ou une association qu’ils peuvent déposer leurs dossiers chaque jour de semaine au niveau de la direction des libertés publiques et des affaires légales au Palais du gouvernement. Et de poursuivre en faisant savoir que les intéressés peuvent prendre un rendez-vous via téléphone en appelant les numéros mis à leur disposition dans le document. Concernant les citoyens ayant déjà déposé leurs dossiers de création de partis ou d’associations, ils sont invités à se rapprocher du ministère pour compléter leurs démarches. La même source avait affirmé avoir instruit les autorités locales telles que les wilayas et les communes afin de faciliter les procédures et d’accélérer le traitement des dossiers de création d’associations locales. En outre, le ministère de l’Intérieur avait aussi indiqué qu’une plateforme en ligne destinée à la création de partis politiques et d’associations sera incessamment lancée.

Il est bon de savoir que les dossiers de demande d’agrément doivent contenir une demande d’enregistrement de l’association signée par le président de l’association ou par son représentant dûment habilité auprès du service compétent du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour les associations nationales. La liste nominative mentionnant l’état civil, la profession, le domicile et la signature de l’ensemble des membres fondateurs et des instances exécutives. L’extrait n° 03 du casier judiciaire de chaque membre fondateur. Deux exemplaires certifiés conformes des statuts. Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive établi par un huissier de justice précisant la date et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour. L’assemblée générale constitutive doit réunir, en outre, 25 membres fondateurs issus de 12 wilayas au moins, pour les associations nationales tandis que pour les associations locales, il est exigé lors de l’assemblée générale, la présence de 21 membres fondateurs, issus de 3 wilayas au moins, ainsi que la fourniture des pièces justificatives de l’adresse du siège.

Sami Kaïdi