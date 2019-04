Documents et œuvres en amazigh : Prochainement disponibles sur Google traduction

Les documents et œuvres en tamazight élaborés par le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) seront prochainement disponibles sur Google traduction, a indiqué hier à Alger son secrétaire général, Si El Hachemi Assad. Pour ce faire, un groupe de travail autour du projet «Traducteur automatique de la langue amazighe de type Google Translate» sera installé sous la direction du Dr. Boussad Addad, chercheur en intelligence artificielle. Ce groupe sera chargé de recenser les documents traduits vers la langue amazighe par le HCA, notamment, les textes fondamentaux de l’Etat comme la Constitution, ainsi que des textes de lois et des œuvres littéraires pour leur assurer une large diffusion, les rendre disponibles en documents numériques et donner une visibilité aux travaux du HCA, a précisé M. Assad lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la célébration du Printemps berbère du 20 avril 1980. Le même responsable a également ajouté que le HCA compte «poursuivre et approfondir sa riche collaboration» avec, notamment, son réseau universitaire algérien pour doter tamazight d’outils scientifiques et matériels afin d’assurer le rayonnement de l’amazighité sur l’ensemble du territoire national «sans exclusion aucune».

D’autre part, il a indiqué qu’un film documentaire intitulé Le printemps amazigh 1980 : ses acteurs et sa mémoire sera réalisé sous la direction de l’historien Ali Guenoun. Par ailleurs, M. Assad a révélé que le HCA est désormais membre du Comité scientifique et technique de l’Académie africaine des langues (ACALAN), soulignant sa participation à la dernière réunion qui s’est tenue à Brazzaville (Congo) du 3 au 6 avril 2019, ce qui lui a permis d’exposer les grandes actions visant la promotion de tamazight en Algérie. «Ce premier jalon est significatif pour nous, car il est orienté vers un projet qui consiste en la mise en place d’une commission des langues transfrontalières véhiculaires parmi lesquelles tamazight», a-t-il poursuivi.

En marge de cette journée, un hommage a été rendu à l’ancien journaliste de la Chaîne 2 de la Radio algérienne, Bacha Boukhalfa, pour les émissions qu’il avait réalisées en langue amazighe.