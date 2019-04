Mois du patrimoine : sécurisation des biens culturels

Mettant en exergue l’importance des médias et de la société civile dans la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel, la ministre de la Culture, Mme Meriem Merdaci, a indiqué que son secteur œuvre à mettre en place une stratégie nationale pour la protection du patrimoine culturel.

A l’instar de tous les pays, l’Algérie célèbre le mois du patrimoine culturel et ce du 18 avril au 18 mais sous le slogan «Patrimoine culturel et sécurisation». Le coup d’envoi des festivités officielles de la célébration du mois du Patrimoine a été donné, hier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria par la ministre de la Culture, Mme Meriem Merdaci, en présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Hassane Rabehi, du ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, ainsi que du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et de cadres du ministère de la Culture. Dans son intervention d’ouverture, la ministre de la Culture a précisé que l’Algérie a pris l’habitude de célébrer le mois du Patrimoine décidé par les ministres du secteur des pays maghrébins, partant de la conviction que le legs culturel est un héritage pour les générations montantes, signalant que le ministère de la Culture a choisi le thème «Patrimoine culturel et sécurisation» pour célébrer, cette année, le mois du Patrimoine. Elle a affirmé que le mois du patrimoine culturel de l’année en cours «est une occasion de mettre en exergue la stratégie nationale de sécurisation des biens culturels engagée par le secteur de la culture» et ce «en étroite collaboration avec les services spécialisés de la direction générale de la sûreté nationale, du commandement de la gendarmerie et la direction générale des douanes algériennes», a souligné Mme la ministre.

Mme Merdaci a également rappelé que le patrimoine culturel est l’une des priorités constitutionnelles de l’Etat, déclarant que la transmission de ce patrimoine aux générations nécessite la sensibilisation et l’organisation de ce mois dans le cadre d’une convention-cadre de partenariat entre les ministères de la Culture et de l’Education nationale. La première responsable du secteur culturel a, en outre, fait savoir que «la célébration du mois du Patrimoine coïncide avec la célébration du 39e anniversaire du Printemps berbère». «Ce qui est important et intéressant dans ce mois du Patrimoine ce n’est pas la célébration mais toutes les activités qui sont en train d’être prises et tout le travail qui est en train d’être fait à travers le territoire national», a-t-elle expliqué.

Dans cette optique, elle a affirmé : «Beaucoup de découvertes ont été faites sur les sites archéologiques», «il y a un travail qui est en train d’être fait auprès notamment des musées et des Ksour. En ce moment sil y a 71 Ksour qui sont actuellement protégés, il y a 22 secteurs qui sont sauvegardés, notamment au Sud», dit-elle «nous essayons de rattraper le temps perdu et de sauver les monuments qui peuvent l’être et de faire en sorte de protéger ce patrimoine matériel et immatériel dans tout le pays», a-t-elle déclaré.

La ministre de la Culture a, par ailleurs, indiqué que l’Algérie célébrera, au mois de juin prochain, le 45e anniversaire de la certification de la convention de 1970 «concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels», il s’agit, selon elle, «de l’un des tout premiers accords internationaux de lutte contre le trafic illicite des biens culturels», a-t-elle conclu.

Il y a lieu de noter que la ministre de la Culture, et la délégation qui l’accompagnait, avait inauguré trois expositions à l’occasion de la célébration du mois du Patrimoine. Il s’agit de «Héritages culturel immatériels en Afrique», «L’Algérie sites et monuments de la période antique» et «La fouille du site préhistorique d’Aïn Hanèche à Sétif».

Sihem Oubraham