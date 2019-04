Multiplication des affaires de drogue : Kif traité, psychotropes et un pharmacien impliqué

Les services de la police judiciaire de trois sûretés de wilaya ont procédé à la saisie de pas moins de 45 kilogrammes de kif traité en provenance de la frontière ouest du pays. La marchandise prohibée détenue par des narcotrafiquants était destinée à la revente dans les quartiers populaires des villes d’Annaba, d’Aïn Témouchent et Ghardaïa, a-t-on appris d’un communiqué de la cellule de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

À Souk-Ahras, une quantité globale de 27 kg de kif traité a été récupérée par le service régional de lutte contre le commerce illicite des stupéfiants par le service régional de lutte contre le commerce illicite des stupéfiants de la wilaya d’Annaba, qui a interpellé au passage trois individus impliqués dans le trafic de drogue dans la région est du pays. La marchandise prohibée en question était dissimulée à l’arrière d’un camion. La procédure de saisie a été effectuée au niveau d’un point de contrôle dans le centre de Souk Ahras, durant laquelle le conducteur de ce moyen de locomotion a été interpellé et conduit au poste de police où il donnera le nom de son complice direct. Appréhendés, les deux personnes ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République.

La deuxième partie du kif saisi, une quantité de 14 kg, a été récupérée au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent, où le service local de police a démantelé un réseau de trafiquants qui activait au niveau de la région ouest du pays. La saisie n’aurait pu avoir lieu sans les informations recueillies par les services de la police judiciaire qui ont déclenché sur-le-champ une enquête qui a donné lieu à la mise hors d’état de nuire de la bande de narcotrafiquants.

Le reste de la drogue, quatre kilogrammes, a été saisi par les éléments de la sûreté de daïra d’El-Goléa, relevant de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, qui ont interpellé trois personnes qui voulaient transporter la quantité de stupéfiants à bord d’un véhicule du centre-ville de la localité à une destination inconnue.

Selon le même communiqué, la drogue a été trouvée dissimulée dans le coffre du véhicule, suite à un contrôle, suivi d’une fouille de routine. Les trois individus arrêtés ont, en premier lieu, nié que la marchandise leur appartenait, mais, au fil de l’interrogatoire, ils ont fini par avouer leur méfait et que la drogue allait être vendue dans la ville d’El-Goléa. Ils ont été par la suite présentés devant le parquet local, avant d’être placés derrière les barreaux, en attendant leur jugement. Dans une autre affaire, les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont appréhendé trois personnes, dont une femme et un pharmacien, en possession de 1.213 comprimés psychotropes, impliqués dans un trafic de ce type de substance. Les mis en cause utilisaient de fausses ordonnances, pour faire sortir la marchandise prohibée de l’officine, avant de l’écouler sur le marché parallèle. L’enquête a déterminé qu’un trou financier de 80 millions de centimes a été constaté à la pharmacie.

Lors de la perquisition de l’officine, l’employé a été interpellé en possession d’un paquet contenant plus de 500 comprimés et de 9 ordonnances, avec la mention de plusieurs établissements psychiatriques. Les individus arrêtés ont été déférés devant le parquet de compétence, pour être ensuite placés sous mandat de dépôt.

