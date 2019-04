Postes et télécommunications : secteur sous tension

La commission exécutive de la Fédération nationale des travailleurs des Postes et télécommunications (FNTP), affiliée à l’UGTA, qui s’est réunie avec les représentants syndicaux des entreprises Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérie Télécom Satellite, Mobilis, Ooredoo et Djezzy, ont décidé de protester contre la «sourde oreille» que fait leur ministère de tutelle, «qui n’a pas cru utile» de répondre à leur plateforme de revendications.

«Constatant que le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique n’a pas pris en compte les revendications des milliers de travailleurs, au nom de ses derniers, la Fédération nationale des travailleurs des Postes et télécommunication a décidé, à l’unanimité, de la tenue d’une grève de trois jours, du 28 au 30 avril 2019», indique un communiqué final couronnant la réunion du groupe de travail qui s’est déroulée jeudi, au niveau de la maison du Peuple, de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Un communiqué qui fait état également du fait que «des milliers de travailleurs d’un secteur très sensible passeront à l’action et causeront le gel d’une partie de l’économie, en pénalisant des milliers d’entreprises, mais aussi des préjudices au simple citoyen».

Les syndicalistes ont exigé le départ de la ministre de tutelle et de son secrétaire général, Fouad Belkacem. «La ministre et son secrétaire général ne veulent pas ouvrir les portes du dialogue, pour trouver une fois pour toutes, des solutions efficaces à nos préoccupations et répondre à nos revendications qui datent depuis des années», crie un syndicaliste d’Algérie Poste.

Deux heures durant, les responsables des syndicats d’entreprises du service public se sont succédé à la tribune, pour pointer du doigt l’administration et des «pseudo-syndicalistes à la solde de l’administration», qui, selon eux, ont «abusé de leur droit pour licencier des pères de familles qui aujourd’hui n’ont même pas de quoi nourrir leurs familles».

« Maykhoufonach» (ils ne nous font pas peur) et «Yetnahaw gaâ» (ils doivent tous partir), tels sont les slogans qui sont revenus sans discontinuer, lors de la réunion des syndicalistes qui ont estimé qu’il était temps de «procéder à un changement radical afin que les sociétés publiques s’épanouissent et rivalisent avec le privé». Les présents à la réunion, qui soutiennent grandement le mouvement populaire, ont tiré également à boulets rouges sur la Centrale syndicale et son secrétaire général. Selon la plateforme des revendications des entreprises des TIC, les travailleurs exigent le respect de la convention collective, le règlement intérieur de chaque entreprise, les décisions de la justice et l’arrêt définitif de l’abus de pouvoir contre les travailleurs et de leurs représentants. Ils demandent également la régularisation des «échelons horizontaux», de revoir les conditions d’accès aux postes à responsabilités, examen et traitement des propositions des candidatures aux postes à responsabilités au niveau des structures de métiers et DRH, application des décisions de justice portant acquittement et réintégration des travailleurs, et favoriser le recrutement interne pour les postes de cadres supérieurs et cadres dirigeants. Les syndicats des Postes et télécommunications ont tenu, à la fin de la rencontre, à renouveler à leur attachement à «la valorisation d’un dialogue permanent, par des propositions objectives, préambule à des négociations responsables et des décisions consenties pour l’intérêt de l’entreprise et des travailleurs», souligne Mustapha Oukal, SG de la FNTP.

Mohamed Mendaci