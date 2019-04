Accidents de la route : 10 morts et 38 blessés en 48 heures

Dix personnes ont perdu la vie et 38 autres ont été blessées dans 12 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures, dans plusieurs régions du pays, indique hier un bilan de la Protection civile.

La wilaya d'Oum El Bouaghi déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue dans la commune d’Ain Fekroune. Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues dans la wilaya d'Oran pour évacuer les corps sans vie de 2 personnes mortes, intoxiquées par des fuites de monoxyde de carbone, émanant d’un chauffe-bain, dans la commune de Bir el Djir. Les secours de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 13 personnes, incommodées par l'inhalation du même gaz toxique, émanant d'appareils de chauffages et chauffe-bains, dans les wilayas de Blida, d'Alger et de Tlemcen.

En outre, les unités de la Protection civile ont maîtrisé 9 incendies urbains et divers dans plusieurs wilayas du pays.