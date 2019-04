Don de sang : Rush sur le CHU NÉdir-Mohamed

Le centre de transfusion sanguine (CTS) du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir Mohamed, de Tizi-Ouzou a enregistré un bond important dans l’engouement des donneurs de sang durant les deux dernières années, a annoncé hier la direction générale de cet établissement hospitalier dans un communiqué. Selon ce communiqué, ce fort engouement des donneurs de sang constaté durant ces deux dernières années s’est matérialisé par une nette hausse de près de 5.000 dons supplémentaires, enregistrée dans le bilan annuel de 2018 par rapport à celui de 2017. «L’engouement a été encore plus accru en ce début de l’année 2019 puisque pour la seule période de janvier et février il a été déjà recensé plus de 6.000 dons par rapport aux statistiques enregistrées à la même période en 2018», a encore précisé la même direction générale. Au total, ce sont 33.295 candidats qui se sont présentés au centre en 2018, a-t-on encore indiqué, en faisant savoir que parmi les 31.185 donneurs retenus, 343 sont des donneurs réguliers, 3.806 occasionnels, et 27.036 se sont manifestés en contre-partie. Avec les collectes effectuées en 2018, le centre de transfusion sanguine a procédé à la préparation et distribution de 56.931 poches (entre concentré de globules rouges, concentré plaquettaire standard, concentré de plaquettes aphérèse et plasma frais congelé), dont 51.388 pour le CHU, 4.937 pour les autres établissements de santé publics et 606 poches pour des établissements du secteur privé, a également indiqué la même source, en rappelant l’importance du don de sang qui est «un geste salvateur», tant il aide à sauver des millions de vies chaque année à travers le monde. La direction générale du CHU Nedir Mohamed a de ce fait estimé qu’il «est vital de perpétuer l’opération pour en assurer une meilleure disponibilité au sein des établissements de santé». Le CHU, qui multiplie les programmes de collectes, aspire à fidéliser le plus grand nombre de donneurs réguliers, seuls garants d’une banque de sang diversifiée et pérenne, à travers notamment ses réseaux, et la contribution active du mouvement associatif, a par ailleurs écrit la DG du Chu dans son communiqué.

Bel. Adrar