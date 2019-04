Soirées du ramadhan à Oran : Une manifestation du 4e art « le théâtre en tout lieu et temps »

L’association culturelle «El Amel» d’Oran a mis au point une manifestation du 4e art pour animer les soirées pendant le mois de ramadhan sous le slogan «le théâtre en tout lieu et temps», a-t-on appris du président d’association. Dans ce cadre, l’association a choisi la scène du «Petit théâtre» (70 places) pour abriter ces activités, a indiqué le metteur en scène Mohamed Mihoubi. La programmation des activités culturelles dans cette structure située au centre-ville d’Oran a pour objectif de relancer l’animation culturelle de proximité permettant aux habitants mitoyens de profiter de cette ambiance culturelle sans se déplacer aux structures culturelles éloignées. Le programme de cette manifestation, qui sera lancée le 10 mai prochain, comporte des lectures de textes dramatiques dont «Le jardin des rêves», «J’existe donc je pense», «Randonnée en carrosse», en marionnettes, suivis de débats, a souligné M. Mihoubi qui a écrit les textes précités. Le public oranais sera au rendez-vous avec les représentations théâtrales réalisées par de jeunes diplômés de quatre promotions (19, 20, 21 et 22) qui ont été formés à l’école relevant de l’association «El Amel». Des pièces théâtrales produites par l’association dont «Stop» et «Fougaa» seront présentées en spectacles vidéos, outre la programmation d’ateliers d’écriture de textes dramatiques et de conférences traitant des thèmes du théâtre en Algérie, le théâtre scientifique et le théâtre et la société.