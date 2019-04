Exposition à la galerie Ifru.design : « L’envol », nouvelle cuvée de Katia Challal

Après avoir exposé il y a bientôt deux ans à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah-Asselah, l’artiste plasticienne algéro-canadienne Katia Challal est de retour dans la capitale ; mais cette fois-ci pour nous présenter une nouvelle cuvée, dans une autre galerie algéroise : «Ifru.Design», plus précisément.

Contrairement aux expositions précédentes, où l’artiste a exposé des séries thématiques, Katia challal a préféré, cette fois-ci, ne présenter que quelques toiles, articulées autour d’une même thématique. D’autant que la galerie est un petit espace réparti sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Un seul thème majeur donc, pour la présente exposition : celui de «l’envol». Auquel on peut toutefois ajouter l’originalité, chez l’artiste, de la peinture à la main. Expérience d’un support, aventure de l’aléa, découverte des fusions, fluides de l’imaginaire vibrant pour quelque paysage intérieur et/ou extérieur, souvenir de lumières et clartés entrevues… Tout cela confirme, au fil du temps, ce qu’on pourrait qualifier d’adhésion de Katia Challal au minimalisme le plus pur. L’épuration semble être le cheval de bataille de cette artiste qui aboutit à la quadrichromie la plus radicale qui soit, sans toutefois se départir complètement de son esprit ludique. Par-delà une démarche rigoureuse, la plasticienne laisse cependant filtrer de-ci de-là quelques clins d’œil formels qui cassent le stéréotype de la rigueur géométrique.

A bien y regarder, on a le sentiment que le champ figural de l’artiste joue la complexité des allusions, tandis que dans un autre volet, c’est peut-être —on dit bien peut-être— Klee qui inspire le traitement de l’espace. Œuvre hybride sans doute, mais non dénuée d’intérêt ; tiraillée, mais dont la non-linéarité atteste ici d’une riche personnalité. Car l'artiste plasticienne se veut avant tout observatrice, sceptique, cherchant à définir sa propre pratique artistique, tout en restant fidèle à la sphère de la quête ancestrale, un peu comme si elle voulait appréhender le temps tout en sachant bien qu'elle s'y inscrit en mouvement ; dès lors également que Katia Challal, ainsi que nous l’avions déjà écrit, fait fonction «d'interface» précisément face à cette contemporanéité-modernité quelle interroge directement par ses œuvres interposées.

A noter —ou à rappeler— que l’artiste plasticienne est native de France et partage sa vie entre l'hexagone, la ville de Montréal et l'Algérie, pays de ses parents et ancêtres. Quant à «Ifru.design», cette jeune galerie entend privilégier les tendances artistiques où se manifeste une préoccupation plastique axée sur les formes essentielles et les recherches chromatiques. Jusqu’au 04 mai 2019 à la galerie Ifru.design, 139, boulevard Krim-Belkacem, Télemly, Alger.

Kamel Bouslama