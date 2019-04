La péninsule de Collo, de Kamel Bakiri : à la découverte de la perle de Skikda

La ville de Collo, dans la wilaya de Skikda, est une perle de la mer méditerranée. Connue surtout pour la beauté féerique de ses plages, de ses falaises et de ses forêts, l’histoire de la ville, parsemée d’événements ayant marqué à jamais cette péninsule, on la retrouve dans le dernier ouvrage de Kamel Bakiri, intitulé la Péninsule de Collo, l’histoire d’une région, paru récemment chez ANEP Éditions.

Dans la première partie, l’auteur donne un aperçu de la région de Collo à travers l’histoire de l’Algérie de la protohistoire aux débuts de la colonisation française en passant par les libyco-puniques, la Numidie sous la domination des romains puis, successivement, des vandales et des byzantins. L’auteur explore l’histoire des vestiges archéologiques (les tombeaux mégalithiques, les vestiges libyco-puniques, numides et romains). L’écrivain donne un aperçu sur le commerce de la région dans l’antiquité, l’origine et l’étymologie du toponyme de Collo, il écrit sur l’époque médiévale, ottomane et le début de la colonisation française; une narration chronologique des principales époques historiques et des différentes civilisations et conquérants ayant foulé le sol de la région de Collo.

Dans la deuxième partie, Kamel Bakiri met en avant les conditions de vie de la population, les us et coutumes de la région dans un chapitre assez développé. Il commence par la population et l’emploi, l’habitat : les quartiers et les maisons, l’habillement, le parler local, l’art culinaire, l’enseignement, les loisirs (les principaux lieux de rencontre, les matchs de football et le cinéma, le tour du phare, les jeux traditionnels, la bataille entre quartiers) avant de s’étaler sur la vie spirituelle de la ville à travers les confréries et les zaouias. L’auteur consacre tout un chapitre au tissage social de la société, notamment lors des fêtes et traditions populaires où il donne beaucoup de détails sur la célébration des fêtes de Yennayer, Mawlid nabawi, Ett’hara, El-khat’ma, Ezziara et el-douaà, Ezzerda Elli ben zouit, ainsi que le souk hebdomadaire du vendredi ainsi que la célébration de certaines fêtes européennes.

Et puisque toutes les régions de l’Algérie portent dans ses archives de braves actes de résistance pour la liberté et la souveraineté, l’auteur consacre un chapitre à l’histoire récente intitulé «la préservation de la personnalité algérienne ou les différentes formes de résistance. Un chapitre dans lequel l’auteur revient sur les combats politiques et la situation de la jeunesse musulmane des années 1940, les scouts musulmans algériens, sur la Médérssa (madrassat ettarbia wa taâlim), sur le théâtre et la musique (nezhet ezamene). Kamel Bakiri revient également sur les événements marquants de la seconde guerre mondiale, sur la période mai/juin 1945 ainsi qu’entre mai 1945 et novembre 1954. L’auteur conclu par un chapitre intitulé «La guerre de libération nationale», où les grandes épopées du combat libérateur contre le joug colonial sont relatées avec date et précisions.

Né en 1943, Kamel Bakiri a occupé différents postes de responsabilité dans l’administration des transports, plus précisément de l’aviation civile. Une fois à la retraite, il se consacre à l’écriture pour transmettre ses connaissances après de longues années de recherches, et à son esprit de rigueur, l’auteur s’attelle à nous faire découvrir sa région natale.

Kader Bentounès