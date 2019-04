Ressources en Eau : Lutter contre les branchements illicites

Dans le cadre de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement à travers le territoire national, le ministre des Ressources en eau, M. Ali Hamame, a entamé une série de regroupements avec les cadres de son secteur.

Hier, le ministre a présidé, au siège de son département ministériel, un regroupement avec les directeurs des Ressources en eau de 15 wilayas du centre et de l’est du pays, à savoir Mila, Sétif, Jijel, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Djelfa, Aïn Defla, Alger, Tipasa, Msila et Boumerdès.

Cette rencontre, à laquelle ont également pris part les cadres de l’administration centrale des Ressources en eau et les établissements de gestion, à savoir l’ADE et l’ONA, a été l’occasion de faire le point sur la situation du service public de l’eau et de l’assainissement dans les wilayas, et les prévisions de son amélioration.

Le ministre a passé en revue les potentialités hydriques de chaque wilaya, les capacités de stockage, les fréquences de distribution de l’eau, l’état des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi les programmes de développement en cours de réalisation dans chaque wilaya.

M. Hamame a accordé une attention particulière aux communes et zones enregistrant encore quelque déficit dans l’alimentation en eau potable ou celles qui affichent une insuffisance dans la collecte et le traitement des eaux usées.

Il a examiné les opérations d’amélioration inscrites, ainsi que leur état d’avancement et les contraintes rencontrées dans leur mise en œuvre et les voies et moyens de les lever. À l’issue de la rencontre, le premier responsable du secteur des Ressources en eau a instruit ses cadres sur la nécessité d’établir des plannings de rattrapage pour les projets enregistrant un retard dans leur exécution, de renforcer la coordination entre les différents services intervenants et de mener une lutte sans merci contre les pertes d’eau et les picages illicites.

Des instructions ont aussi été données pour mettre en œuvre les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies à transmission hydrique et de se doter de produits de traitement, de pièces de rechange et de pompes de secours en stock suffisant afin de parer à toute éventualité. Il s’agit aussi de veiller à remettre la chaussée en état après chaque intervention et de procéder au curage des oueds en prévision des pluies automnales, tout en veillant au signalement des chantiers et au port des équipements de protection individuelle lors des interventions sur les ouvrages hydrauliques.

Le ministre a aussi insisté sur le renforcement de la communication institutionnelle et l’information des usagers. Enfin, il a exhorté l’ensemble des responsables de son secteur à un plus haut niveau d’engagement et de mobilisation, pour assurer un service public de l’eau et de l’assainissement continu et de qualité à la hauteur des attentes de la population.