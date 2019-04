Grand angle : L’ONU, marginalisée en Libye ?

Les dernières révélations sur les tractations en coulisse autour de la Libye sont un véritable camouflet pour l’ONU qui est de facto mise hors du jeu diplomatique en cours. L’annonce par Washington de son soutien apporté au maréchal Haftar, les divisions au sein du Conseil de sécurité et l’incapacité de l’organe onusien à imposer une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat confirment ainsi ce que certains pays voisins n’ont eu de cesse de pointer du doigt, à savoir l’existence de plusieurs agendas. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et son émissaire pour la Libye, Ghassan Salamé, ne peuvent plus avoir le moindre doute. En Libye, ils ont perdu la main. Pis encore, il se pourrait même que l’ONU n’a été utilisée que comme un faire-valoir le temps que les choses se décantent. Ce qui est visiblement en train de se faire. Les efforts diplomatiques qui se tenaient sous son égide peuvent désormais sembler une simple manœuvre de diversion alors que le véritable jeu se déroulait ailleurs. On peut dès lors comprendre l’amertume et les mots très durs que Ghassan Salamé a eu à l'égard du maréchal Haftar, allant jusqu'à qualifier son offensive militaire de «coup d'Etat». Et même si d’aucuns y voient dans les propos du diplomate libanais un risque de fragiliser sa position et celle de l'ONU en Libye si l'homme fort de l'est libyen parvient à en prendre le contrôle total, il ne semble pas (plus ?) en tenir compte. Du reste, à la faveur de l’évolution du jeu diplomatique qui apparaît de moins en moins à l'avantage de l'ONU, il n’est pas totalement exclu que l’émissaire onusien prenne une décision extrême en présentant sa démission à son patron. Cette éventualité s’impose d’autant que selon diplomates et experts, l'offensive du maréchal Haftar n'a pas pu être déclenchée sans un feu vert de ses soutiens et la sortie de «l'impasse» actuelle dépendra beaucoup d'eux. L’émissaire onusien pourrait refuser d’être un simple faire-valoir. De plus, l’annonce par l’Italie et la France de la prise d’«initiatives» sur le dossier libyen, qui feraient l'objet d'une prochaine réunion à Rome entre des haut diplomates français, italien et de pays directement intéressés à la crise libyenne, sonne comme une mise à l’écart de l’ONU, qui reconnait exclusivement le gouvernement d’union nationale présidé par Fayez al Sarraj, dans la recherche d’une solution au conflit. Un coup de grâce ou simplement une suite logique à une marginalisation dont la confirmation est venue de Washington.

Nadia K.