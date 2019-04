Soudan : Les chefs de la contestation veulent créer une autorité civile

Les chefs de la contestation au Soudan ont annoncé, vendredi, la formation prochaine d'une autorité civile chargée des affaires du pays, pour accroître la pression sur les militaires qui ont refusé jusque-là de transférer le pouvoir. Sur le terrain, des milliers de Soudanais sont rassemblés devant le QG de l'armée dans le centre de la capitale Khartoum, pour le 14e jour consécutif. Il y a quatre mois, jour pour jour, un mouvement populaire a commencé au Soudan pour protester au départ contre le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue. Il s'est rapidement transformé en contestation contre le président Omar el-Béchir qui a été destitué le 11 avril par l'armée après près de trois décennies au pouvoir. Depuis son renversement, un Conseil militaire de transition dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhane a pris le pouvoir et a résisté jusque-là aux appels des manifestants à le transférer à une administration civile. Déterminée à maintenir la pression, l'Association des professionnels soudanais (SPA), groupe en première ligne de la contestation, a annoncé que "les noms des membres d'un Conseil civil chargé des affaires du pays seront annoncés lors d'une conférence de presse dimanche à 19H00 locales (17H00 GMT)" devant le QG de l'armée. "Nous réclamons que ce Conseil civil, qui comprendra des représentants de l'armée, remplace le Conseil militaire", a déclaré à l'AFP Ahmed al-Rabia, un des leaders de la SPA. L'armée n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. Galvanisés par les concessions obtenues avec le départ de M. Béchir et d'autres responsables militaires, les manifestants apparaissent plus déterminés que jamais. "Il est de plus en plus clair que la révolution reste inachevée", a affirmé à l'AFP Alan Boswell, du centre de réflexion International Crisis Group (ICG). "La clique sécuritaire toujours au pouvoir résiste clairement aux exigences" de la rue. Depuis le 19 décembre, la répression contre les manifestants a fait plus de 60 morts et des centaines de blessés. Des milliers de personnes ont été emprisonnées. Les Etats-Unis, qui maintiennent le Soudan sur leur liste noire des "Etats soutenant le terrorisme", ont salué les premières mesures prises par les militaires qui ont destitué M. Béchir, mais ont appelé à une transition répondant davantage aux vœux des Soudanais.