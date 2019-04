Libye : Trump a discuté avec Haftar du rétablissement de la paix

Le Président Trump a échangé, lundi dernier, lors d’un entretien téléphonique avec Khalifa Haftar, sur la situation en Libye, a annoncé, vendredi, la Maison-Blanche. «Le 15 avril, le Président Donald Trump s'est entretenu avec le maréchal Khalifa Haftar, pour discuter des efforts de la lutte contre le terrorisme en cours et de la nécessité de parvenir à la paix et à la stabilité en Libye», a indiqué la Maison-Blanche, dans un communiqué.

«Le Président a reconnu le rôle important du maréchal Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières de la Libye. Les deux hommes ont discuté d’une vision commune pour la transition vers un système politique démocratique et stable en Libye", précise la même source. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni sur la Libye sans établir une stratégie claire pour réclamer rapidement un cessez-le-feu aux belligérants, alors que Washington et Moscou continuent d'opposer de la résistance à un projet de résolution britannique, selon des diplomates. Les Etats-Unis et la Russie se sont opposés à la publication d'une déclaration du Conseil, précisent les mêmes sources. L'émissaire onusien, Ghassan salamé a dit aux 15 pays membres du Conseil qu'il était "très inquiet" de la perspective d'un embrasement ce week-end. Ghassan Salamé a aussi réclamé que le Conseil de sécurité prenne une position forte sur les violations de l'embargo sur les armes imposé sur le théâtre libyen, selon plusieurs sources diplomatiques à New York.



Rome et Paris promettent des initiatives



Par ailleurs, la France et l'Italie ont annoncé qu’ils vont travailler à des "initiatives" sur la Libye où il n'existe pas de solution militaire à la crise, qui peut devenir "dangereuse". "Il n'existe pas de solution militaire qui permette de résoudre les complexes questions politiques en Libye, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Enzo Moavero Milanesi lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue français Jean-Yves Le Drian. "La crise peut devenir dangereuse", car "les éléments d'une détérioration sont là", a averti ce dernier lors de ce point de presse. La France et l'Italie travaillent donc étroitement sur ce dossier, car, a assuré M. Le Drian, "il n'y aura pas de progrès possible en Libye sans une entente franco-italienne solide". C'est le cas aujourd'hui, a souligné le ministre français, assurant que les difficultés de ces derniers mois entre la France et l'Italie étaient "derrière nous". Les deux ministres ont promis des "initiatives" sur le dossier libyen, sans toutefois donner de détails, expliquant notamment qu'elles feraient l'objet d'une prochaine réunion à Rome entre des haut-diplomates français, italien et de pays directement intéressés à la crise libyenne. En attendant, "il faut arriver le plus rapidement possible à un cessez-le-feu", a dit le ministre italien, insistant sur la "totale" convergence de vues entre Rome et Paris sur ce sujet. Interrogé sur les accusations récurrentes en Italie d'un soutien français au maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé une offensive contre le Tripoli, M. Le Drian a réitéré la position française d'un cessez-le-feu immédiat et d'un dialogue politique. "Notre message est clair", a-t-il insisté.