Dans la lucarne : La tension monte

Les dernières journées du championnat national dans les deux divisions sont très difficiles pour tout le monde. Le verdict final n’est pas certain. Il faudra trimer, mais aussi s’attendre à ce que d’autres facteurs rentrent en jeu. Déjà, on entend, çà et la, l’existence de «grabuge» lors du déroulement de certains matches dans presque toutes les divisions. Comme des différentes équipes sont classées si proches les unes des autres, on craint le pire de ne pas voir ces championnats nationaux se terminer dans de très bonnes conditions Il y a lieu de s’attendre à ce que les dernières journées aussi bien en Ligue-1 qu’en Ligue-2 soient des plus difficiles. On avait vu ce qui s’était passé lors de la 27e journée de Ligue-2 au stade communal de Magra entre l’équipe locale et le MC Saïda. La rencontre s’est achevée sur un score de parité (1à1). Néanmoins, à la fin du match, des bagarres ont éclaté avec même l’utilisation de couteaux. L’équipe locale a été ainsi sévèrement sanctionnée avec une défaite sur tapis vert et surtout une défalcation de trois points. De la place de leader de la Ligue-2, le NC Magra est hors podium avec seulement 44 pts. D’ailleurs, ses supporters sont sortis dans la rue pour demander à ce qu’on leur restitue les trois points, estimant que le club est « victime de hogra » par la LFP. On s’attend à ce que cette affaire connaisse des changements. La commission de discipline, si elle entérine la première décision, doit normalement octroyé les trois points au MC Saïda, l’adversaire des gars de Magra. Dans cette affaire, on a l’impression que le barème des sanctions n’est pas appliqué comme il se doit, qu’on agit presque à la tête du client. La politique des «deux poids et deux mesures » ne doit pas être de mise dans notre football. Nos clubs doivent être traités de manière équitable pour ne pas fausser les résultats. Tout le monde est d’accord à ce que l’application stricte des barèmes des sanctions dans nos compétitions soit de mise. Cela aura pour but de ramener la confiance au sein de notre football « gangréné » aujourd’hui par les combines et la corruption ; ce qui va à l’encontre de l’éthique sportive qui doit être l’essence de notre « jeu à onze ». Par conséquent, tout le monde œuvre pour que les journées restantes se déroulent dans la sportivité et la bonne humeur, même s’il s’agit d’un vœu pieu lorsqu’on sait que toutes les équipes veulent éviter la relégation et terminer, notamment les «grosses cylindrées», à la tête du championnat en question. D’où les images de désolation que nous renvoient certaines rencontres Et en soi, c’est une perspective qui peut faire frémir certains. Il faut rester prudent jusqu’au bout. On ne sait pas de quoi est fait demain !

Hamid Gharbi