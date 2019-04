Karaté, Golden League : Les sélections algériennes joueront pour le bronze

Les sélections algériennes (seniors/messieurs) de Shotokan et de Shito Ryu se sont qualifiées pour les finales de la troisième place de la Golden League 2019 de Karaté Do, qui se clôture aujourd’hui à Rabat (Maroc).

La sélection algérienne de Shotokan se compose de Hicham Nemla, Abdelhadi Ouchaoua et Mohamed Ouchène, alors que celle Shito Ryu se compose de Hakim Houa, Mouad Tas et Samir Lakrout. Les sélections algériennes espèrent remporter au moins le bronze, car cette compétition est qualificative pour les prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2020 à Tokyo (Japon). Les karatékas se qualifient pour ces olympiades sur la base de leur classement mondial, dans chacune des catégories de poids, et les points nécessaires à cette qualification leurs sont attribués en fonction des résultats obtenus aux Championnats du monde et aux Championnats continentaux, ainsi que leurs résultats lors des étapes des Golden League.